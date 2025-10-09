Photo: mio

AirPods MAXのイヤークッション、取って洗っていいらしい。

編集部黒田がAirPods MAXを購入して約3カ月。購入前から懸念していたイヤークッションの汚れが気になり調べたところ、Apple サポートに「AirPods Max のお手入れ方法」なるページを発見。

公式推奨の洗い方があるって知らない人も多いのでは？ この方法に従って、お掃除してみることにしました。

汗や日焼け止め、夏はやっぱり汚れやすい

Photo: mio

AirPods MAXをつけていると、こんな感じでもみあげまでイヤークッションが密着。これが密閉性にもつながっているわけですが、夏はどうしても汗や日焼け止めが生地に移ってしまうのが気になります。

Photo: mio 洗う前の様子

「極力ファンデーションや日焼け止めで汚れないように気をつけていた」という黒田のAirPods MAX。それでもやはり頬に当たる部分に少しだけ跡が残ってしまっています。

早速、これが染みついてしまう前にお手入れしてみましょう。

ジャブジャブ洗いはNG

用意したもの

「AirPods Max のお手入れ方法」のページによると、お手入れOKとは言ってもどのパーツも水に浸けることはNG。お手入れのステップは大きく分けて7つです。

1. 清潔な容器に、小さじ1杯（5ml）の液体洗濯洗剤と、1と1/4カップ（250ml）の水を混ぜ合わせます。 2. イヤーカップからクッションを取り外します。 3. ヘッドバンドのお手入れの際は、AirPods Max を上下逆さまに持ち、ヘッドバンドの接続部に液体が流れ込まないようにしてください。 （Apple「AirPods Max のお手入れ方法」より）

短く言うと、液体洗濯洗剤を溶いた水を含ませた布で、イヤークッション部分だけを拭きます。水に入れてジャブジャブ洗いたくなりますが、公式なお手入れ方法では浸水NG。

そして、布は「糸くずの出ない布」を用意すること。イヤークッションに目詰まりしたら大変なのでね。

Photo: mio

Photo: mio

4. 先程の水に溶いた洗剤に糸くずの出ない布を軽く浸し、軽く絞ってから、その布でクッションとヘッドバンドをそれぞれ1分ほど優しく水拭きします。 5. 別の布を流水で軽く湿らせて、クッションとヘッドバンドを拭きます。 6. 糸くずの出ない柔らかくて乾いた布でクッションとヘッドバンドを拭いて乾かします。余分な湿気はすべて拭き取ってください。 7. AirPods Max を寝かせて置き、丸一日乾かします。しっかりと乾いてからクッションを取り付け、再びご利用ください。 （Apple「AirPods Max のお手入れ方法」より）

あとは、別の濡らした布で優しく水気を拭きとってから1日よく乾かせばOKです。

しっかり汚れが落ちた！

Photo: mio 洗った後の様子

正直「布をかたく絞っているしこれで落ちるの？」と思ったけれど、ファンデーションや日焼け止めであろう汚れを無事オフすることに成功。

いわゆるマニュアル通りなお手入れ方法でも、しっかりと変化を感じることができました。

Photo: mio

大きめがゆえ、汚れやすさが気になるAirPods MAXのイヤークッション。まさか公式のお手入れ方法があったとは。うっすらと嫌だなと思っていた汚れを、スッキリと解決できました。

お手入れする時は、くれぐれも開口部から液体が浸入しないように要注意。AirPods Maxは防水でも耐水でもないのでね。

ちなみに、ここまでして汚れが取れなかったり、何年も使い続けていたりするのなら、 「交換用イヤークッション」を購入する選択肢もあります。ただ、左右セットで8,800円（税込）と、決して安くはない金額……。まずはセルフお手入れでどうにかしたいところですね。夏の汚れは秋のうちに。

Source: Apple

Photo: mio