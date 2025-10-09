読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第2話が10月9日に放送予定です。

【写真】マーケティング会社社長・河都（城田優）にも疑惑が向けられることに…

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜前回のあらすじ＞

大阪で活動する３人組地下アイドルグループ「ベイビー★スターライト」のルイ、テルマ、イズミは、トラブルから事務所社長の羽浦（田村健太郎さん）を殺害してしまう。

隠れて付き合っていた羽浦からのDVに悩み、別れ話を切り出したところ逆上した羽浦から暴力を振るわれていたイズミを助けようとしたことがきっかけだった。

動かなくなった羽浦を前に「捕まりたない…」と呟くイズミと、「あたしだって…アイドル続けたい」と続けるテルマ。2人の悲痛な声に突き動かされたルイは、「羽浦さんを消そう」と決意。3人は、自分たちの罪を隠蔽してステージに立ち続けることを誓い、死体を山に埋めた。

死体を運ぶ前、元メンバーのミチル（なえなのさん）に見つかってしまうという想定外はあったが、借金まみれのミチルに30万円を渡すことと引き換えに死体の運搬を手伝わせ、彼女も共犯に。マンションの防犯カメラにも手を打った。

《一蓮托生》。罪を共有した3人はイズミのマンションで一緒に暮らすことに。「私は死んだように生きてきた。あの時から……でも、この2人を守ることができれば、あの罪も、少しは許されるような気がして――」とルイは誓う。

自分たちの罪を隠蔽しようとする3人。しかし、警察や探偵からの追及に、マネージャーらからの不審。そして、元メンバーの裏切り。次々と襲ってくる苦難……さらには、日本中を騒がせている「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていくことに――。

共犯者となったことで絆を強め、抗っていく3人。この先どうなろうともアイドルとして輝こうと、一致団結する3人の運命は……!?



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜第2話のあらすじ＞

人組地下アイドル「ベイビー★スターライト」のルイ、テルマ、イズミは、社長の羽浦を殺害し死体を山に埋めた。

元メンバーのミチルに知られてしまうという想定外はあったが、マンションの防犯カメラにも手を打った。《一蓮托生》。罪を共有した3人は、イズミのマンションで暮らすことに。

そんな中、ルイは幼なじみの望月（曽田陵介さん）と再会。捜査一課の刑事となった望月は、ある連続殺人事件の捜査で大阪に来ているという。ルイは望月が刑事と知り動揺し……。

ミチルから口止め料である30万を催促する連絡が入った。羽浦のスマホ処分をテルマとイズミに任せたルイは、ミチルの元へ。「もう連絡してこないで」とミチルに金を渡した直後、マネージャーの土井（トラウデン直美さん）から声をかけられることに。ルイは「ミチルと会っていたのは見られてないよね？」と不安になるが――。

羽浦と連絡がつかないことを不審に思う土井は、警察に所在者不明届を提出。調査会社に依頼し、羽浦の足取りを調べることになった。

「誰か一人でもぼろを出したら私たちは終わり」。そんなルイの心配は的中し……！？

今回、「ベイビー★スターライト」が歌う劇中歌『仮面の向こう側』（作詞・作曲 TAKU Tanaka）が、10月3日より各種ストリーミングサービスにて配信を開始。

「ベイビー★スターライト」のLIVE映像をおさめたスペシャルPVも公開されている。（TVer／YouTube）