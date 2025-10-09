日本時間９日にロサンゼルスで行われている米大リーグ、ナ・リーグ地区シリーズ第３戦のドジャース（西地区１位）―フィリーズ（東地区１位）で、通算２２３勝左腕のカーショーが救援登板した。

山本由伸が五回途中でＫＯされた試合。２点を追いかける状況で、ドジャースベンチはレジェンドに託したが、５失点とフィリーズ打線につかまった。（デジタル編集部）

出番は七回表だった。フィリーズは１番からの攻撃。首位打者ターナー、「２冠」のシュワーバー、ＭＶＰ２度のハーパーという超強力打線が相手だった。

カーショーはここで、１番ターナーに中前打を許し、シュワーバーも歩かせてしまう。だが、サイ・ヤング賞３度のレジェンドは、ハーパーを右直に仕留めるなど踏ん張った。相手のミスにも助けられ、この回は無失点で切り抜けた。

しかし、次の八回、リアルミュートとシュワーバーに本塁打を浴びるなど５安打を許し、５失点と炎上してしまった。

レギュラーシーズンでは通算４５５試合に登板したが、救援はわずか４試合。そんな不慣れなマウンドにも、最後のシーズンのポストシーズンでチャレンジしたが、流れを戻すことはできなかった。