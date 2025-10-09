体験型無料イベント「Fender Experience 2025」の開幕直前イベントが行われ、お笑い芸人のヒコロヒーさんが登壇しました。

【写真を見る】【 ヒコロヒー 】 テイラー・スウィフトとのコラボ熱望 「1番好きなところは、気が強いところ」 ゴジラギターでパフォーマンス披露





イベントでは、「Fender × ゴジラ ギター コレクション」を初披露。ヒコロヒーさんのほか、マーティ・フリードマンさんらがギターパフォーマンスを披露しました。









ヒコロヒーさんは、“いろいろ聴くんですけど、ロック（をよく聴く）。ロックでも、パンクロックも好きですし、オルタナティブロックも好き。音楽って自分が生まれる前のものも知ろうとすると果てしない”と、音楽好きな一面を披露。自身でもギターを弾くということで、“（弾き始めたのは）12歳くらいじゃないですかね。我が家は楽器がたくさんある家だったので、弾けたらカッコいいんじゃないかという所から”と、ギターを始めたきっかけを明かしました。





それを聞いたマーティさんも、“13才くらい“ ”と、ギターを始めた頃を回想。KISSのライブに行ったらあまりに衝撃的で、次の日にギターを買った”と、自身のルーツを語りました。





2人は、ゴジラとフェンダーオリジナルアパレルブランドとのコラボシャツを着用しての登場。ヒコロヒーさんは“カッコいいしカワイイ！”と、ご満悦な様子でした。

コラボギターがお披露目されると、まずマーティさんが試奏。ヒコロヒーさんは、“大ギタリストのマーティさんの後で、わしよう弾かれん。素晴らしい演奏でゾッとしました”と、恐縮していました。







試奏後には、コラボギターを製作したマスタービルダーのアンディー・ヒックスさんも加えた3人でゴジラのテーマを演奏。演奏後にはゴジラが乱入し、マーティさんやアンディーさんは大興奮していましたが、ヒコロヒーさんは“ちょっとコンパクトで可愛いゴジラ”と、大笑いしていました。







「コラボしたいアーティスト」を聞かれると、ヒコロヒーさんは“テイラー・スウィフト。1番好きなところは、気が強いところ”と、回答。マーティさんが“1曲くらい日本語で歌ってくれるかな？”と相槌を打つと、ヒコロヒーさんは“テイラー・スウィフト、頑張ってほしいです”と、真っ直ぐな瞳でエールを送っていました。



【担当：芸能情報ステーション】