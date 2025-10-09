北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）が10月9日からスタートする。初回は15分拡大で放送。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、10月9日放送回のネタバレを含みます。

第１話あらすじ

東京郊外にある、三階建てのマンション「たそがれステイツ」。

一階に住んでいるのは、永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）のシニア夫婦。愛妻家の慎一は家事や地域活動にいそしんでいるが、さとこはあまり関心がない様子。



二階には、社交的な樋口奈央（小野花梨）と、内気な高村志保（石井杏奈）の女性カップルが同棲している。部屋にはほとんど家具がなく、キャンプ用のテントを張って二人で寝ているが、とても幸せそうだ。

そして三階には、夫の小倉渉（北村有起哉）、妻のあん（仲間由紀恵）、大学生の娘・ゆず（近藤華）の三人家族が住んでいる。息子の順（小瀧望）は消防士として既に独立している。色々と文句を言い合いながらも、三人は一見平穏な日々を送っていた。



東京に台風が襲来し

ある日、東京に台風が襲来する。慎一は川の氾濫に備えてマンションの前に水嚢（すいのう）を積み上げる。それを手伝った渉は、マンションの住人が集まって小倉家で夜を過ごすことを提案する。

一緒に帰宅し、その張り紙を見た奈央と志保は、思案の末に小倉家へ。不安げにチャイムを鳴らすと、一同はまるでホームパーティのように二人を温かく出迎えた。



それぞれに自己紹介をし、一夜を過ごすうちに打ち解けていく面々。



夜が明け、渉は「子どもが二十歳になったら離婚するなんて言ってたこともありました」と笑顔で過去を懐かしむ。

その日の夜、あんは渉に「生きてるんだけど、あの約束」と言い放ち…。



