フレッシュネスバーガー♡お得に楽しむフライドチキンキャンペーン

フレッシュネスバーガーでは、2025年10月15日から11月18日まで、人気のフライドチキンを通常280円のところ30円引きで楽しめるキャンペーンを実施♡さらに11月5日からは、選べる2種類の特製ディップソース「チキン南蛮」「ヤンニョム」で味わえるディップチキンも登場♪ジューシーでクリスピーなフレッシュネスのチキンをお得に体験できるチャンスです。

お得に楽しむフライドチキン割引

期間中、フレッシュネスバーガーのフライドチキン単品が250円（税込）で購入可能です♡

若鶏の上もも肉「サイ」を使用し、店内で1枚ずつ丁寧に揚げるため、プリッとジューシー。白味噌と8種類のスパイスで下味をつけた衣は、ザクッと香ばしく手軽に楽しめます。

期間は10月15日（水）～11月18日（火）で、全国の店舗（一部除く）で実施。

選べる特製ディップチキン登場

11月5日（水）～11月18日（火）の期間限定で、ディップチキン各350円（税込）が登場♪甘酢のコクがクセになる「チキン南蛮」と、ピリ辛で旨味たっぷりの「ヤンニョム」の2種類から選べます。

ジューシーなフライドチキンにたっぷり絡めて食べれば、家族や友達とのおうちパーティーにもぴったり♡手軽に特別感のある味わいを楽しめます。

クリスマスチキンボックスも要チェック

フレッシュネスのスペシャルチキンボックスは11月19日（水）発売予定！事前予約期間中に購入すると店頭価格より最大200円引きで購入可能です♡

毎年恒例の人気商品で、骨なしのチキンは手軽に楽しめるのも嬉しいポイント。公式SNSやアプリではお得なクーポンやプレゼント企画もあるので、チェックしてさらにお得に味わってください♪

フレッシュネスバーガーでジューシーな秋を楽しもう♡



10月15日からのフライドチキン割引（250円税込）や11月5日からのディップチキン（各350円税込）は、ジューシーで香ばしいフレッシュネスのチキンをお得に楽しめるチャンスです♪

店内で丁寧に揚げたチキンは、白味噌と8種類のスパイスでコク深く、骨なしで手軽に食べられます。ホームパーティーやおうち時間にぴったりです♡