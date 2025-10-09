岸井ゆきの（33）が作家・川上未映子氏（49）の初の長編小説を映像化する、映画「すべて真夜中の恋人たち」（岨手由貴子監督）に主演する。製作幹事・配給のビターズ・エンドが9日、発表した。浅野忠信（51）が共演する。

原作は、11年の発行後、国内累計発行部数40万部を突破し、全米批評家協会賞小説部門に日本人初のノミネートを果たした。フリーの校閲者で人との関わりを避けながら孤独な生活を送る入江冬子が、ひょんなことから年上の物理教師・三束と出会い、交流を深める中で、自らの孤独や感情と向き合う物語。冬子を演じる岸井と、三束を演じる浅野は初共演。岨手由貴子監督（42）は21年「あのこは貴族」以来、5年ぶりの長編映画となる。岸井、浅野、岨手監督、川上氏はコメントを発表した。

岸井ゆきの 川上未映子さんの小説が大好きで、さまざまな媒体でお話しさせていただくほどでした。「すべて真夜中の恋人たち」は、私の中であまりにも完成されていて、映画になることもその主人公を担うのも不安が大きく難しいと感じましたが、この物語が映像として立ち上がるとき、冬子として立っていたいと思いました。大好きな原作の文字のイメージから抜け出すのには試行錯誤しましたが、目の前にいる監督やスタッフと今そこに在るものを信じて、16ミリフィルムに閉じ込めることができました。原作を愛するすべてのみなさまにもう1度冬子に出会っていただきたく、まだ冬子を知らないみなさまには、この世界を知ってほしいです。

浅野忠信 「すべての真夜中の恋人たち」公開決定！ とてもうれしいです！ 三束さんという役を演じるにあたり、彼の秘密をとことん考えました。しかしこの役をより確かなものにできたのは岸井ゆきのさんが演じる入江冬子さんがいたからです。そして岨手由貴子監督に自分の作った三束さんを理解していただき共にフィルム撮影できる事でより深く作品を表現できたと思っています。

岨手由貴子監督 はじめて原作小説を読んだときのこと、岸井さんや浅野さんにお会いしたときのこと、ロケハン中や夜の会議室であれこれ構想したこと。そんなひとつひとつの断片が確かな線を結んで、ようやく一本の映画が完成しました。映画をつくるたびに感じるのですが、企画段階から完成に至るまでに交わされたあらゆる会話が、いつも重要な気づきを与えてくれて、どこへ向かうべきかの道しるべになってくれます。この素晴らしい原作に魅せられたスタッフ、キャストとの出合いが、映画「すべて真夜中の恋人たち」をつくりあげました。公開までまだ少しありますが、多くの方に観てほしいし、この物語について話してほしい。その日が待ち遠しくて仕方がありません。

川上未映子氏 世界中の読者から、この作品への心のこもった感想を受けとるたびに、まるで青白い炎にふれているような気持ちになります。岨手監督によって、そして岸井ゆきのさん、浅野忠信さんが演じる冬子と三束さんによって、その静かな熱はさらに濃く深くなり、文章では見ることのできなかった、知ることのできなかった、たくさんの感情や記憶に出会いました。みなさんに観ていただける日が今から楽しみでなりません。