気象庁によると、

伊豆諸島に大雨、暴風、波浪特別警報を発表中です。土砂災害、暴風やうねりを伴う高波に最大級の警戒をしてください。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

非常に強い台風第22号は、9日10時には八丈島の東にあって、1時間におよそ30キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

非常に強い台風第22号は、9日は日本の東を東北東へ進む見込みです。

伊豆諸島南部では、9日11時までの24時間降水量が300ミリを超えるなど記録的な大雨となっており、土砂災害の危険度が非常に高まっている所があります。

［風の予想］

伊豆諸島では、9日昼前は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転したりするおそれのある猛烈な風が吹く見込みです。関東地方では、9日は非常に強い風の吹く所があるでしょう。

9日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方 25メートル （35メートル）

伊豆諸島 30メートル （45メートル）

［波の予想］

伊豆諸島では、9日昼過ぎまで猛烈なしけとなり、その後も夜遅くにかけて大しけとなるでしょう。関東地方の海上では、9日夕方にかけて、うねりを伴い大しけとなる見込みです。

9日に予想される波の高さ

関東地方 7メートル うねりを伴う

伊豆諸島 10メートル うねりを伴う

［防災事項］

伊豆諸島では、土砂災害、うねりを伴う高波に最大級の警戒をしてください。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に最大級の警戒をしてください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では9日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

［補足事項］今後発表する防災気象情報に留意してください。次の「令和7年 台風第22号に関する情報（総合情報）」は、9日17時頃に発表する予定です。