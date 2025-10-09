¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦µÄ°÷¤ÎºÊ¡¢¡È¥´¥ß½¦¤¤»ø¡É¤È¤Ê¤ë¤â¡Ö¥´¥ß¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¹ñÀÒ¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤ÏÀ¨¤¤¤ÎÇ½ÎÏ¡×»¿ÈÝ
¸µÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤Ç¸½ÆàÎÉ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤ÎºÊ¡¦¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï10·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ß½¦¤¤³èÆ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥ß½¦¤¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤·¡¼¤Á¤ã¤ó
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬º®¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ËÇØÉé»Ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤²ó¤ë¤Î¤ÏµÕ¤ËÌÂÏÇ¡×¡Ö´¶¼Õ¡ª¡×¡Ö¥´¥ß¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¹ñÀÒ¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤ÏÀ¨¤¤¤ÎÇ½ÎÏ¡¡¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¡×¡Ö»÷¤¿¤â¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¿Ì¾¤Ï¥À¥µ¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ö¤ÏÀ¨¤¤¤È¤Ï»×¤¦¡×¡Ö¡ØÂ¿¹ñÀÒ¤Î¥´¥ß¡Ù¤Ã¤Æ¥´¥ß¤Ë¹ñÀÒ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¡¢»¿ÈÝ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥ß½¦¤¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤·¡¼¤Á¤ã¤ó