足元から健康に。皮膚科医が教える、爪と足の正しいお手入れ法。顔のスキンケアと同じように《丁寧に洗って保湿》が大切
爪と足のトラブルを予防・改善するには、毎日のセルフケアが何より大切。医療現場でも行われているお手入れ法をマスターして、足元から健康を取り戻しましょう（構成：村瀬素子 イラスト：ネコポンギポンギ）
ブラシを使って爪の周りも洗浄する
爪は皮膚の一部です。顔のスキンケアを入念に行うのと同じように、丁寧に洗って清潔にし、保湿する、というお手入れを習慣にしましょう。
足を石鹸できれいに洗うことは、ケアの基本中の基本です。汗腺が多い足の裏や、指と指の間はムレやすい場所。不潔な状態だと、細菌やカビが繁殖しやすくなります。
洗い方のポイントは、石鹸をよく泡立て、泡で汚れを取るようにすること。ゴシゴシこするのはＮＧ。汚れがたまりやすい爪の周りは軟らかいブラシで洗うとよいでしょう。こうして清潔に保てば、爪白癬（つめはくせん）などの感染症を予防できます。巻き爪になると爪溝が深くなって古い角質がたまりますが、ブラシ洗浄を続けたら改善したという例も。
洗ったあと、水分をしっかり拭き取ることも重要。水分が皮膚に残っていると不衛生になり、菌が繁殖しやすくなります。
（ステップ１）きれいに洗って拭く
【 手で洗う 】
手で洗う
石鹸をよく泡立てて、足全体を包むように洗う。指と指の間は、手指を差し込んで、一本ずつ丁寧に。石鹸をじかに足につけて洗うと、刺激が強く、肌トラブルの原因になるのでNG
【 ブラシで洗う 】
ブラシで洗う
爪の周辺、指と指の間、足裏の指の付け根など、洗いにくい部位はブラシ（軟らかい歯ブラシなど）で洗浄。特に角質汚れがたまりやすい爪溝は念入りに。ブラシ洗浄は週2〜3回でOK
【 しっかり拭く 】
タオルで足全体を包み込み、水分を拭き取る。指の間、爪周りは一本ずつ丁寧に。皮膚や爪を傷つけないよう、こすらず、タオルに水分を吸収させるように押さえながら拭くのがコツ
クリームマッサージで潤いのある足肌に
洗ったあとの皮膚は乾燥しやすく、放っておくとバリア機能が低下し、皮膚や爪のトラブルを招く原因になります。お風呂あがりの、皮膚がしっとりしているうちに保湿クリームを塗りましょう。足全体にまんべんなくつけて、優しくすり込みます。爪は意外に乾燥しやすいので、爪の上にも塗ることを忘れずに。
足にクリームを塗る際にマッサージを行うと、血行促進効果も得られて一石二鳥です。皮膚の潤いがさらにアップしますし、老廃物の排出も促されます。
使うクリームは、ハンドクリームやボディクリームでＯＫ。ワセリン、尿素入り、ヒルドイド（ヘパリン類似物質）を含んだものなど、いろいろなタイプの保湿クリームがありますが、成分にこだわるより、まずは続けることが大事です。
クリームを塗ったあとは、有効成分を皮膚に浸透させるためにも靴下をはくとよいでしょう。
（ステップ2）保湿する
【 保湿クリームを塗る 】
かかとから、足裏、足の甲、指先まで、足全体にまんべんなくクリームを塗る。皮膚を傷つけないよう、皮膚の線維（横ジワ）に沿って優しくすり込む。乾燥しやすい爪や周囲も念入りに
【 足のマッサージも 】
（１）ふくらはぎ→足首→かかと
クリームを手にとり、ふくらはぎから足首、かかとまで、手のひらや指の腹で軽く圧をかけながら、さすったり、もみほぐしたりする
（２）足指
つけ根から、爪を含む指先まで、手の親指でくるくると円を描くようにクリームをすり込む。足指の間も忘れずにマッサージを
（３）足裏
手の親指で少し強めの圧をかけて、押すようにクリームをすり込む。足裏全体をまんべんなくマッサージ
（４）爪周り
つま先から根元（爪母）に向かってクリームをすり込む。爪母は強く押しすぎないこと。保湿やマッサージでかゆみや発疹が出たら中止し、皮膚科へ