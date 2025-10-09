惜しくも本塁打ならず

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で左翼方向に大飛球を飛ばしたが、惜しくもスタンドインはならず。敵地シチズンズバンクパークであれば本塁打となる“幻”の一発だった。

7回2死で迎えた第4打席、2番手スアレスの147キロのシンカーを捉えると打球は高々と左翼方向に舞い上がった。ポストシーズン3本目のアーチかと思われたが、わずかに届かず左翼手が捕球。飛距離362フィート（約110メートル）だった。

米データサイト「ベースボール・サーバント」によると、メジャーの本拠地30球場のうち4球場では本塁打となっており、その4球場にはフィリーズの本拠地・シチズンズバンクパークも含まれていた。

大谷は第1打席で左飛、第2打席は一ゴロに倒れると、第3打席は空振り三振。フィリーズとの地区シリーズは13打数1安打と当たりが止まっている。（Full-Count編集部）