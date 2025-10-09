¡È²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡É¡ß¡ÖCONVERSE¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ª¡¡¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤ËËä¤â¤ì¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¡ÖCONVERSE¡×¤Ï¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Âè2ÃÆ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»É¤·¤å¤¦¤Ç»Ü¤·¤¿¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡¡¡ÖALL STAR PLTS OG HI¡×¤âÍß¤·¤¤
¢£Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÃÂÀ¸
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡É¤ä¡È¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡É¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢º¸±¦¤ÎÂ¤Ç´é¤È¤ª¤·¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÖALL STAR KM HI¡×¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡ÖALL STAR PLTS OG HI¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤È¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»É¤·¤å¤¦¤ÇÉ½¸½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤ä¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢º¸±¦¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥È¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
