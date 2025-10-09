¤Ë¤·¤¿¤ó¤È¡ÖÀ¾Ã»¡×·ë¤ÖÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î»Ù±ç¤â
¡¡¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ä°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡Ê55¡Ë¡£·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯»þÂå¤Ë¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÇÃÏ¤òÍÜ¤¤¡¢25ºÐ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Æ±¼Ò¤ò°ìÂå¤ÇÇ¯¾¦333²¯±ßÄ¶¤¨¤Î´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»Ò¤É¤â»Ù±ç¤äÉÔÇ¥¼£ÎÅ»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸´ØÏ¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤äº£¤Î»×¤¤¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
¡¡ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ç¡¢ÊÙ³Ø¤È¤È¤â¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¡£¸½ºß¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Ìîµå¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢ÂçÁêËÐ¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ö¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡×¤ò¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüËÜÁª¼ê¤¬¡¢²¤½£¥ê¡¼¥°¤ËÄ©¤ààÆþ¤ê¸ýá¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¶¯¹ë¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤ä¸µ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¡ÊÆ±¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤é¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¿ÔÎÏ¤¹¤ëÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤â¡Ö¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¾å¤Ç¡¢²¿¤è¤êÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤ÏÉÚ°Â¤È²¤½£¤Ç²ñ¤¤¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½êÂ°»þ¤ÏÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±£¤ì¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤³¤Þ¤Ç±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¤«¡¢¤È´¶ÌµÎÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¡£ÉÚ°Â¤Îº£¸å°ìÁØ¤Î³èÌö¤ò´ê¤¤¡¢2026Ç¯¤ËÇ÷¤ëÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¿±Ä¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊCM¶Ê¤¬±ï¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¹â¹»Ìîµå¡¦²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢º£Ç¯¤ÈÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿Ê¡²¬¸©¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¹â¤ÏÆ±¸©Æâ¤ä¹â¹»Ìîµå³¦¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾Ã»¡Ê¤Ë¤·¤¿¤ó¡Ë¡×¤ÎÄÌ¾Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¤½¤³¤ÇÆ±¹»Â¦¤¬ºòÇ¯¡¢±þ±ç»þ¤ËCM³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤Î°ÍÍê¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼ÒÂ¦¤¬³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤±éÁÕ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯¤Ë¤ÏÆ±¹»¤«¤é¤Î¹Ö±é°ÍÍê¤¬¤¢¤êË¬Ìä¡£ÌîµåÉô°÷¤äÀ¸ÅÌ¤é¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Çà»Ù±çá¤¹¤ë·Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¡ÖËÍ¤¬ÂÎ°é´Û¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë±éÁÕ¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÉô°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸À¾Â¼¡Ê¿µÂÀÏº¡Ë´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Ã»Ò±à¤â¤â¤Á¤í¤óËè»î¹ç¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Êå«¤ò´î¤Ö¡£
¡¡Ç¯¾¦333²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£