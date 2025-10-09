日本は延長戦の末にフランスに０−１で敗れた。（C）Getty Images

　現地10月８日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がフランスと対戦。０−１で敗れて８強入りを逃した。

　グループステージ（A組）を３戦全勝で首位通過し、勢いに乗る日本は序盤から果敢に攻撃を仕掛け、再三ビッグチャンスを迎えるもゴールが遠い。すると、スコアレスで突入した延長戦の120＋３分、ハンドで与えたPKで失点。この１点に泣いた。
 
　GSでの好調ぶりから、フランス大手紙『l'équipe』からは「優勝候補の１つ」と評されながらも、大会を去ることとなった船越ジャパンに対して、海外ファンからSNS上で以下のような声が上がっている。

「日本が優勢だったけど、結局はCチームでもフランスが勝った」
「日本が圧倒的に上なのに…」
「素晴らしいチームワークだった」
「絶対に負けるべきじゃなかった」
「フランスにとっては奇跡的な出来事」
「エキサイティングな試合だった」

　日本は22年ぶりの準々決勝進出とはならなかった。

