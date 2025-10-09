【肉じゃがの味しみが爆速になる裏ワザ】忙しい日は『棒肉じゃが』で。あっさり塩味

忙しい日こそ、手早くおいしいひと皿を。

味しみまでに時間がかかる肉じゃがも、棒状に切ったじゃがいもならあっという間。豚バラのうまみをたっぷり吸って、短時間でも大満足の仕上がりです！

『塩肉じゃが』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用）……200g

じゃがいも……2個（約250g）

ねぎ……1本（約100g）

〈A〉

だし汁……1と1/2カップ

酒……大さじ1

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう

作り方

（1）下ごしらえをする

・じゃがいもは皮をむいて1cm角の棒状に切り、さっと水にさらして水けをきる。

・ねぎは長さ4cmに切り、2切れは縦に1本切り込みを入れてしんを取り、せん切りにする。取り出したしんはとっておく。

（2）加熱する

フライパンに〈A〉を入れて混ぜ、じゃがいも、ねぎと取り出したねぎのしんを入れて中火で煮立て、落としぶた※をして5分ほど煮る。さっと混ぜ、豚肉を広げながらのせ、再び落としぶたをして3分ほど煮る。さっと混ぜて器に盛り、せん切りにしたねぎをのせて粗びき黒こしょう少々をふる。

※オーブン用シートをフライパンの直径よりもひとまわり小さめの円形に切り、中央に直径2cmくらいの穴をあけたもの。

おいしく作るコツ

豚肉を加えたら、煮すぎないのが豚肉を柔らかい食感に仕上げるコツ。落としぶたをすることで、短時間で火が通り、味のなじみもよくなります。

時間がなくても、ほっとする味がうれしい。思い立ったらすぐ作れる〈頼れる肉じゃが〉です♪

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）