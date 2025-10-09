モデルのアンミカ、タレントの藤本美貴らが９日、都内で「ＳＴＡＦＦ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ ２０２５」ファイナル直前記者発表会に出席した。

洋服店などで働くカリスマ店員を決める接客コンテスト。自身がこれまで体験した接客で印象に残っているエピソードを問われた藤本は「接客って距離感が大事かなと思う。良い感じにほっといてくれつつ、必要としてるときに声をかけていただいたらうれしいですし、『これ似合ってますよ』みたいなのをスッと持ってきてくれたときは感動しますね」と明かした。

アンミカはモデルとしてパリで苦労していたときについて「白いトップスに黒いパンツをはいてオーディションに行ったら『なんであなたの肌に似合わない、くすむ色を選んでるの？』って。パリのマネジャーさんに白は２００色、黒は３００色あるのに似合わない白を着ていると指摘されて、日本に帰って色と形をとことん研究して戻ってきなさいと。店に行ってその中で一番格好良い販売員さんに声をかけて、自分が似合いそうな服を選んでほしいって（言いなさいと言われた）」と回想。「日本に帰ってそれを初めて実践した店員さんが今でも友達なんです。私の人生を変えてくれた、似合うと好きを近づけてくれた人。めちゃくちゃ格好良いんで今でも憧れの店員さんです」とピンチを救ってくれた恩人に尊敬の念を込めていた。