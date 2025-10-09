森香澄、“知ってる人”に気付いたら「話しかけたくないけど…」声かける理由

フリーアナウンサーで女優・タレントの森香澄（30歳）が、10月8日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。知っている人に気付いたら、声を掛けるようにしていると語った。



連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」が始まるとのことで、「人付き合いから逃げたい女が吠える夜」というテーマでトークを展開。



知っている人と会っても挨拶をせずにそのまま立ち去る、逃げ出すという人がいるとの話題の中で、話を振られた森は「話し掛けたくないけど、見かけちゃったら話し掛けます。そうしないと、後で向こうが気付いていた時に、『無視された』って思われるのが嫌」と答える。



森は、その人から咎められた時に「え〜気付いてないよ」と言うのが「気まずいので」と演技付きで説明したが、くりぃむしちゅー・上田晋也は「たしかに気まずいよね。今の芝居もくっそ下手だったもんね。それは気まずいよ、あの芝居力では」と語った。