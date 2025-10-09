【台風２３号】九州･沖縄接近へ

台風第２３号は、９日（木）９時には日本の南にあって１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。

台風が予報円の中心付近を進むと、奄美地方では１０日（金）夜のはじめ頃に風速１５メートル以上の強風域に入り、１１日（土）午後には最も接近する見込みです。また沖縄地方・九州南部地方も強風域に入るおそれがあります。

台風２３号の予報円は、きのう８日（水）までの予想より「沖縄に近いコース」に変わってきました。

４８時間後の１１日（土）９時には、奄美大島の南およそ１２０キロの、北緯２７度２０分、東経１２９度２５分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

７２時間後の１２日（日）９時には、種子島の南東およそ１１０キロの、北緯３０度０５分、東経１３１度５５分を中心とする半径３００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

雨・風シミュレーション（GSM）によると、あす１０日（金）には奄美地方、沖縄地方に雨雲がかかり始め、四国や本州など全国的に影響が出る可能性があり、台風２２号に続いて注意が必要です。

非常に強い台風２２号 伊豆諸島『特別警報』『線状降水帯』

台風２２号は「非常に強い」勢力を維持したまま、伊豆諸島を通過しました。伊豆諸島には『特別警報』が発表され『線状降水帯』が断続的に発生しています。八丈島では最大瞬間風速54.7ｍを観測し、電柱が倒れる被害も出ています。

台風２３号 雨風シミュレーション９日（木）～１４日（火）

台風２３号の雨雲は、１０日（金）ごろから沖縄・奄美地方にかかり始めます。このシミュレーションでは、台風２３号は東シナ海を進み、九州南部付近を通って東に進む予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があるため、「台風２２号・２３号」の動向については、気象庁から発表される情報に注意してください。

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。１１日（土）からの３連休ですが、気象庁の見解では「１２日（日）から１４日（火）頃にかけては、台風２３号の進路などによっては、沖縄・奄美と西日本と東日本の太平洋側では、大しけや大荒れ、警報級の大雨のおそれがある」としています。

