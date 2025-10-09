内田理央

　俳優の内田理央らがYSLのアイコンフレグランスである「リブレ」を体験会に参加した。

【写真】増子敦貴や駒木根葵汰、紺野彩夏も来場したイベントの模様

　ブランドの創設者ムッシュ イヴ・サンローランが、マスキュリンとフェミニンを隔てる境界線に挑戦を続け、革新的なスタイルを生み出したように、YSLは「リブレ」を通じて、“自由”の本質そのものを捉えている。フランス語で“自由”を意味する「リブレ」は、さまざまなシーンに溶け込み、まとう人それぞれに、特別なオーラと自信をもたらすジェンダーレスなフレグランスとなっている。

　「リブレ」シリーズを代表する「リブレ オーデパルファム」は、ラベンダーとオレンジブロッサムによる、力強さと柔らかさ、官能性と光のコントラストが織り成すフローラルラベンダーの香り。あらゆる自分の側面を受け入れて、自分らしく自由に輝くフレグランスとなっている。「リブレ」の最新作「リブレ ロー ニュ」は、フレグランスの概念を超える、ボディもヘアも美しく魅せるフォーミュラで、フレッシュでみずみずしい、センシュアルシトラスの香り。自由にありのままの自分に酔いしれるフレグランスとなる。

　内田のほか、奥平大兼、増子敦貴、駒木根葵汰、紺野彩夏、曽田陵介、中井大、Nikiらが来場した。