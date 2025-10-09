参院選議員でタレントのラサール石井氏（69）が8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。フジテレビの伝説のバラエティー番組「オレたちひょうきん族」の人気キャラの誕生秘話を明かす場面があった。

この日はフジテレビ「ボキャブラ天国」（92〜99年）で人気を博した埼玉県三郷市市議会議員でお笑いコンビ「X-GUN」西尾季隆氏とともに出演。西尾氏が「僕らって楽屋の中でみんなでワイワイ騒いで、仲良かったんですよ。（ひょうきん族でも）やっぱりそんな感じでした？」と聞くと、「爆笑ブーム世代は凄い仲良かった」とラサール氏。

「楽屋で、トークでとにかく（明石家）さんまさんや（西川）のりおさんを笑わせなきゃいけないって、ずっとトークしていたから。うちの社長（故石井光三氏）のモノマネやっていたじゃん、俺。あれもうちの社長がいかに面白かったかをトークで笑わせるためにマネしてたの。楽屋で生まれたの。そしたら、それキャラで出そうってことになっただけで。俺なんかは自分の出番がひょうきん族で増えたりしたのは、楽屋トークのおかげ」と明かした。

番組からはさまざまな人気キャラクターが誕生したが、ラサール氏は「アダモちゃんなんか6年ぐらいやってたけど」とお笑いトリオ「ヒップアップ」島崎俊郎さんの人気キャラクター「アダモちゃん」について触れた。

「アダモちゃんはその前にグループサウンズの物語を『タケちゃんマン』でやってて、みんなが長髪のかつらを被ったら、島崎がめちゃくちゃ頭が大きくて、“これしかありません”ぐらいの長髪つけたら、（ビート）たけしさんがドッカンドッカンウケて、“なんだお前”と。“それはポリネシアンで火回している人みたいだな”って言ったら、次の週からアダモちゃんが生まれた、っていうような」とキャラクター誕生秘話を明かした。

西尾氏が「伝説の番組って考え込んでっていうよりも、やっぱりそういうところから、どんどん出てきて…」と感心すると、ラサール氏は「またノリがいいから。誰もダメだって言う人がいないのよ。何の制約もない。風通しがいいから」と回顧。とはいえ「“今日でなくなる”って（前もって言われることは）ないのよ。行って台本に書いてなかったら、1年続いたキャラでも“終わった”ってなる。それが毎週だから、“来週か？大丈夫か？”って」としつつ「それでアダモちゃんは6年だから。そのほうがかえってつらかったことあると思うよ」と話した。

西尾氏が「何でですか？」と聞くと「それはだって、何にも書いてないんだよ、台本に。“アダモちゃん登場”で、あと何にも書いてない。“アダモちゃん、ニャニャニャニャニャ、ペーイ”で、それをいかに面白くするかだから」とラサール氏。「島崎が来て、で、壁に向かって、ずっと横になってて。島崎さん、お願いします“”って言うと、“はい”って言って、メイク室行って、メイクでアダモちゃんの格好になってから、また壁。“お願いします”って言うと、“はい”って言って、“ニャニャニャニャニャ、ペーイ”ってやって帰ってくるっていう。ある意味、カッコ良かったけど、6年はつらいなって」と苦笑した。