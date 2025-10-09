今回は、義母の最低な態度に、絶縁を決意したエピソードを紹介します。

「人として完全に終わってる…」

「夫は義両親に嫌われていますが、そのせいで義両親は、私や娘にまですごく冷たいんです。そして娘が4歳になった夏、お盆の帰省で義実家に行きました。そこには義兄ファミリーも来ていましたが、私たちは居場所がなく、正直かなりしんどかったですね……。

そして義母は、義兄の子供たちには優しいのに、私の娘には無視をするなどひどい態度。とても見ていられず、泣きそうになるほどショックを受けました。ただ義母はそんな私を気にする様子もなく、義兄の子供たちにはおやつとして美味しそうなクッキーを何枚も出し、私の娘には『あなたはこれでいいでしょ……』と小さな飴ひとつだけ渡していました。娘を名前で呼ぶことも絶対しないですし。『人として完全に終わってる……』と義母に対しブチ切れ、絶縁を決意しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年8月）

▽ この義母の態度は本当にありえないですし、許せませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。