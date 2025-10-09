FRUITS ZIPPER、焚き火を囲んで本音トーク！「アイドルじゃなかったら何してた？」で即答した夢も

FRUITS ZIPPERのメンバーが対決企画を通じて7人のランキングを作成し、それぞれの得意＆苦手分野、グループ内での立ち位置、そしてメンバーたちの“NEW KAWAII”を見つけていく『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』。

10月9日（木）の同番組放送後からのTELASAオリジナルコンテンツでは、地上波で3週連続放送中のアウトドアロケ企画の特別企画が配信スタートする。

スタジオを飛び出し、千葉県野田市にある国内最大級のアウトドア施設での野外ロケに挑戦中のFRUITS ZIPPER。

あいにくの雨に見舞われてのスタートから一転、天気が回復してからは「No.1アウトドア女王は誰？私を一番にしてよ？」と題し、2人1組のチーム戦でアスレチックやキャンプ飯対決に挑んでいる。

鎮西寿々歌＆櫻井優衣、真中まな＆松本かれん、仲川瑠夏＆早瀬ノエルのチームに分かれ、“アウトドア女王”を目指し、まさに体当たりで奮闘してきた。

◆FRUITS ZIPPERが焚き火を囲んでトーク！

アスレチックやキャンプ飯バトルを繰り広げた6人。

10月9日（木）の放送終了後からTELASAで配信スタートするオリジナルコンテンツでは、アウトドア企画らしくFRUITS ZIPPERがメンバーだけで焚き火を囲みながらトーク。

BOXに入ったトークテーマに沿って楽しいトークを展開していく。

「ほかのメンバーに言われてうれしかった言葉は？」というテーマでは、仲川が「青春っぽかった！」と振り返った“ある言葉”が明らかに。

「正直者が多い」というFRUITS ZIPPERが“最近抱える悩み”では、番組出演者に関するまさかの悩みが明かされ…。

「焚き火を囲んだから言えるありがとう」では、メンバー同士が“ここでだから言える感謝”を伝え合い、和やかな雰囲気が流れる。

さらには、「アイドルじゃなかったら何してた？」という問いに、メンバーから即答で描いていた夢が語られたり、デビューから3年経って変化したこと、アイドルとして“譲れない信念”、そして1年後、5年後、10年後どうなっていたいかを語り合ったりと、貴重な話が続々。

TELASAでしか見ることができないFRUITS ZIPPERのマル秘トーク――焚き火を前に思わず本音が飛び出してしまうメンバーたちの姿に注目だ。