U-20日本代表は03年大会以来の8強ならず…超猛攻も決め切れずフランスに屈す、延長戦の末にラウンド16敗退
[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 0-1(延長) フランス サンティアゴ]
U-20日本代表は現地時間8日、U-20ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でU-20フランス代表と対戦し、0-1で敗れた。スコアレスのまま延長戦に入るも、延長後半終了間際にハンドでPKを献上。FWリュカ・ミシャルに決められ、ラウンド16で大会を去ることになった。
グループリーグを7得点無失点の首位で終えた日本。初戦のメンバーから1人のみを変更し、MF小倉幸成を起用した。4-2-3-1の布陣を敷き、GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成。2列目は左からMF齋藤俊輔、MF石井久継、MF佐藤龍之介。1トップはFW神田奏真が立った。
前半は日本が優勢に立つ。開始早々の2分、中盤でボールを奪った佐藤が左サイドに展開。齋藤がPA左から左足シュートを放つも、GKリサンドル・オルメタに阻まれた。
前半20分からは相手のゴールを何度も脅かした。前半20分、右サイドの梅木が浮き球を縦に放つと、佐藤が反応する。ファーサイドへの折り返しに齋藤が詰めるが、わずかに合わない。21分には佐藤が右足ミドルを放ち、GKオルメタにはじかれたところに神田が詰めるも、シュートは枠を捉えなかった。
前半26分、日本は大関がPA左に進入する。折り返したボールは神田に合わなかった。しかし、船越優蔵監督は神田がDFジャスティン・ブルゴーに引っ張られたとみなして、『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』をリクエスト。主審がチェックしたが、神田とブルゴーがともにホールディングしあったとして、ファウルの判定とはならなかった。
その後も日本は攻勢を緩めず、何度も決定機を創出。前半終盤にはフランスにチャンスを作られる場面も増えたが、そのまま0-0で後半に折り返した。日本はハーフタイムに交代は無し。一方、フランスはFWディリアン・エンゲッサンを下げ、MFフォデ・シラが入った。
日本は後半も攻勢を保ち、敵陣内からシュートを打つがゴールは遠い。後半12分に交代カードを切り、神田を下げてFW高岡伶颯が出場した。フランスは16分に2枚替え。22分には攻撃の要であるFWサイモン・ブアブレも下がった。
決め切れない日本は、少しずつフランスに攻められる回数が増えていく。後半26分には自陣に入り込まれるも、小杉が懸命のスライディングブロック。28分には佐藤がドリブルからスルーパスを出し、高岡がPA左から左足シュートも、GKオルメタの飛び出しに阻まれた。
後半29分に日本は2枚替え。石井と齋藤に代えて、MF横山夢樹とMF中川育が入る。2列目は左から横山、佐藤、中川が並んだ。37分には小倉へのファウルでFWタジディン・ムマディにイエローカードが出された。船越監督はFVSをリクエストも、レッドカードの判定には覆らない。43分にはフランスも梅木の守備に対してFVSでPKの確認を要求するも、覆らない。
日本は20本近くのシュートを放つも、ゴールは生まれず。試合は0-0のまま延長戦に突入するも、延長前半でスコアは動かない。ハーフタイムには大関を下げ、MF石渡ネルソンが入った。
後半13分、フランスはFVSを使用する。梅木の自陣内でのハンドが認められ、フランスにPKが与えられた。それと同時に、日本は交代枠を使う。ピサノを下げ、GK荒木琉偉を入れた。
PKキッカーはミシャル。荒木は止めることができず、日本は今大会初の失点を喫す。試合はそのまま終了し、0-1の敗退が決定。2003年大会以来のベスト8進出とはならなかった。
(取材・文 石川祐介)
U-20日本代表は現地時間8日、U-20ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でU-20フランス代表と対戦し、0-1で敗れた。スコアレスのまま延長戦に入るも、延長後半終了間際にハンドでPKを献上。FWリュカ・ミシャルに決められ、ラウンド16で大会を去ることになった。
グループリーグを7得点無失点の首位で終えた日本。初戦のメンバーから1人のみを変更し、MF小倉幸成を起用した。4-2-3-1の布陣を敷き、GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成。2列目は左からMF齋藤俊輔、MF石井久継、MF佐藤龍之介。1トップはFW神田奏真が立った。
前半20分からは相手のゴールを何度も脅かした。前半20分、右サイドの梅木が浮き球を縦に放つと、佐藤が反応する。ファーサイドへの折り返しに齋藤が詰めるが、わずかに合わない。21分には佐藤が右足ミドルを放ち、GKオルメタにはじかれたところに神田が詰めるも、シュートは枠を捉えなかった。
前半26分、日本は大関がPA左に進入する。折り返したボールは神田に合わなかった。しかし、船越優蔵監督は神田がDFジャスティン・ブルゴーに引っ張られたとみなして、『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』をリクエスト。主審がチェックしたが、神田とブルゴーがともにホールディングしあったとして、ファウルの判定とはならなかった。
その後も日本は攻勢を緩めず、何度も決定機を創出。前半終盤にはフランスにチャンスを作られる場面も増えたが、そのまま0-0で後半に折り返した。日本はハーフタイムに交代は無し。一方、フランスはFWディリアン・エンゲッサンを下げ、MFフォデ・シラが入った。
日本は後半も攻勢を保ち、敵陣内からシュートを打つがゴールは遠い。後半12分に交代カードを切り、神田を下げてFW高岡伶颯が出場した。フランスは16分に2枚替え。22分には攻撃の要であるFWサイモン・ブアブレも下がった。
決め切れない日本は、少しずつフランスに攻められる回数が増えていく。後半26分には自陣に入り込まれるも、小杉が懸命のスライディングブロック。28分には佐藤がドリブルからスルーパスを出し、高岡がPA左から左足シュートも、GKオルメタの飛び出しに阻まれた。
後半29分に日本は2枚替え。石井と齋藤に代えて、MF横山夢樹とMF中川育が入る。2列目は左から横山、佐藤、中川が並んだ。37分には小倉へのファウルでFWタジディン・ムマディにイエローカードが出された。船越監督はFVSをリクエストも、レッドカードの判定には覆らない。43分にはフランスも梅木の守備に対してFVSでPKの確認を要求するも、覆らない。
日本は20本近くのシュートを放つも、ゴールは生まれず。試合は0-0のまま延長戦に突入するも、延長前半でスコアは動かない。ハーフタイムには大関を下げ、MF石渡ネルソンが入った。
後半13分、フランスはFVSを使用する。梅木の自陣内でのハンドが認められ、フランスにPKが与えられた。それと同時に、日本は交代枠を使う。ピサノを下げ、GK荒木琉偉を入れた。
PKキッカーはミシャル。荒木は止めることができず、日本は今大会初の失点を喫す。試合はそのまま終了し、0-1の敗退が決定。2003年大会以来のベスト8進出とはならなかった。
(取材・文 石川祐介)