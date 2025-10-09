日本vsフランス 試合記録
【U-20W杯決勝トーナメント1回戦】(サンティアゴ)
日本 0-1(延長)フランス
<得点者>
[フ]リュカ・ミシャル(120分+3)
<警告>
[日]高岡伶颯(110分)
[フ]イラン・トゥーレ(38分)、タジディン・ムマディ(80分)、ガディ・ベユク(85分)
├U-20日本代表は03年大会以来の8強ならず…超猛攻も決め切れずフランスに屈す、延長戦の末にラウンド16敗退
├FW神田奏真の転倒でPKアピールもリクエスト失敗…主審説明「両者ともPA内でホールディングしていた」
├フランスFWのタックルは一発退場ならず…U-20日本代表、90分間のリクエスト権を使い切る
├圧倒的な攻勢も120+3分PK被弾で16強敗退…主将DF市原吏音「今受け入れるのは難しいですけどこれが世界の戦い」
├気迫の120分間決定機連発もネットは揺れず…佐藤龍之介「ひとつでも決めていれば。自分に対する悔しさが大きい」
├涙あふれるU-20日本代表キャプテン市原吏音「誰も責めることはできない」、再出発する仲間たちへの言葉
├「本当に悔いが残る大会になってしまった」痛恨ハンドでPK献上、涙止まらぬ梅木怜…U-20W杯終戦で残った後悔と自信
├大阪への移動中にiPadでU-20日本代表のフランス戦をチェックした森保監督「最後決め切る、最後ゴールにねじ込むというところで…」
└U-17W杯、U-20W杯と“16強の壁”味わった小杉啓太「こういう風にW杯って終わっていくんだな」
日本 0-1(延長)フランス
<得点者>
[フ]リュカ・ミシャル(120分+3)
<警告>
[日]高岡伶颯(110分)
[フ]イラン・トゥーレ(38分)、タジディン・ムマディ(80分)、ガディ・ベユク(85分)
├U-20日本代表は03年大会以来の8強ならず…超猛攻も決め切れずフランスに屈す、延長戦の末にラウンド16敗退
├FW神田奏真の転倒でPKアピールもリクエスト失敗…主審説明「両者ともPA内でホールディングしていた」
├圧倒的な攻勢も120+3分PK被弾で16強敗退…主将DF市原吏音「今受け入れるのは難しいですけどこれが世界の戦い」
├気迫の120分間決定機連発もネットは揺れず…佐藤龍之介「ひとつでも決めていれば。自分に対する悔しさが大きい」
├涙あふれるU-20日本代表キャプテン市原吏音「誰も責めることはできない」、再出発する仲間たちへの言葉
├「本当に悔いが残る大会になってしまった」痛恨ハンドでPK献上、涙止まらぬ梅木怜…U-20W杯終戦で残った後悔と自信
├大阪への移動中にiPadでU-20日本代表のフランス戦をチェックした森保監督「最後決め切る、最後ゴールにねじ込むというところで…」
└U-17W杯、U-20W杯と“16強の壁”味わった小杉啓太「こういう風にW杯って終わっていくんだな」