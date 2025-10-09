ジェイソン・テイタムが母校デューク大のチーフ・バスケットボール・オフィサーへ就任

10月8日（現地時間7日）。デューク大学は、同大OBでNBAのボストン・セルティックスに所属するジェイソン・テイタムが、バスケットボールの指導や発展を担当する初の“Chief Basketball Officer”（チーフ・バスケットボール・オフィサー）へ就任したと発表した。

現役NBA選手たちの中では、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーがデイビッドソン大学、アトランタ・ホークスのトレイ・ヤングがオクラホマ大学でそれぞれアシスタントGM（ゼネラルマネージャー）を務めている。

ただ、テイタムの場合はジョン・シャイヤーHC（ヘッドコーチ）が指揮を執るデューク大で、自身の経験をいかして選手の育成に関わり、リーダーシップを発揮してアスリートたちのメンターのような存在となるだけに異例の抜擢と言えるだろう。

テイタムはリリースの中でこのように話していた。

「このプログラムは私にとって非常に重要であり、ここで過ごした時間は信じられないほど素晴らしいものでした。すでに私は全ての試合を見ていて、できる限りここへ戻って、シャイヤー・コーチとも頻繁に連絡を取っています。プログラムとの関係を公式にし、選手やチームのカルチャーへ影響を与える能力を広げる機会を得られたことは、私にとってすごく大きな意味があります。元選手として、私たちはみんな、次世代のデューク・バスケットボールを支える責任を共有しています」

現在、アキレス腱断裂の修復手術からコートへ復帰すべく、リハビリとトレーニングをしているテイタムは、コート上でも少しずつワークアウトを再開しているとはいえ、2025－26シーズンに戦列復帰を飾るかどうかは未定。

それでも、こうして新たな経験を積むことは、今後のプロバスケットボールキャリアにおいてもプラスに働くはず。テイタムの新たなチャレンジを応援したい。

【動画】テイタムのデューク大時代のハイライトはこちら！





