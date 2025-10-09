シュート数は4対18も…17歳GK好セーブ連発で完封のノルウェー、“ハーランド世代”も未到達の史上初8強入り
[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 パラグアイ 0-1 ノルウェー]
U-20ノルウェー代表は8日、U-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でU-20パラグアイ代表を1-0で破った。準々決勝では日本を破ったフランスと対戦する。
ノルウェーは速報値でシュート4本にとどまった一方、パラグアイは18本のシュートを記録。それでもノルウェーのGKアイナー・ファウスカンガーが前半14分のPKセーブを皮切りに好セーブを連発し、0-0で試合を進めていった。
するとノルウェーは延長後半11分、FWジュリアン・レグレイドが左サイドを縦に突破して折り返すと、FWニクラス・フグレスタッドがゴール左に蹴り込んで値千金の先制ゴール。そのまま1-0で逃げ切り、FWアーリング・ハーランドが1試合9得点を記録した23年大会ですら成し得ていない、史上初の8強入りを果たした。
17歳のGKファウスカンガーはこの試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。大手データサイト『Sofa SCORE』でも8.9の高評価を獲得している。
