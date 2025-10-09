★人気テーマ・ベスト１０

１ 防衛

２ 半導体

３ 人工知能

４ 核融合発電

５ サイバーセキュリティ

６ 量子コンピューター

７ ペロブスカイト太陽電池

８ データセンター

９ 宇宙開発関連

１０ 半導体製造装置



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「介護関連」が１３位となっている。



自民党の新総裁に選出された高市早苗氏は４日の記者会見で、医療・介護問題について「診療報酬の改定は年末に、介護報酬も次回は２７年に改定される予定だが、病院・介護施設は大変な状況になっており、改定まで待っていられない」と強調。物価高・経済対策を柱とする補正予算で対応する考えを表明した。



内閣府が６月に公表した２０２５年版「高齢社会白書」によると、２４年１０月１日時点の総人口１億２３８０万人のうち６５歳以上は３６２４万人で、高齢化率は２９．３％。６５～７４歳は１５４７万人（総人口に占める割合は１２．５％）、７５歳以上は２０７８万人（１６．８％）になっているという。高齢化が進むなか、介護施設の多くは利用者の獲得競争や職員の不足などを背景としたコスト増に頭を悩ませており、支援策による経営改善が期待される。



関連銘柄としては、各種介護サービスを展開するケア２１<2373.T>、セントケア・ホールディング<2374.T>、ケアサービス<2425.T>、ソラスト<6197.T>、日本ホスピスホールディングス<7061.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS