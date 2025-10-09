10/17(金) vs.鹿島にむけて

五百城茉央さん (@nogizaka46) からメッセージが届きました❤️



五百城さんには鹿島戦の試合前やハーフタイムに、スタジアムを盛り上げていただく予定です



五百城さんとトモニ、熱い応援で勝利を掴みましょう!



イベント情報は⏩️https://t.co/pHQa0lOAsh… pic.twitter.com/62p5mp5vya