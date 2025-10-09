「大型補強」「乃木坂vs日向坂の戦い」「可愛すぎる」「髪型新鮮」神戸“勝利の女神”にファン注目
ヴィッセル神戸が8日にクラブ公式X(旧ツイッター/@visselkobe)を更新し、女性アイドルグループ『乃木坂46』の五百城茉央さんからのメッセージ動画を公開した。
神戸は17日にホームで行われるJ1第34節で鹿島アントラーズと激突。首位の鹿島と5ポイント差の4位となっており、3連覇に向けて絶対に落とせない一戦となる。
地元出身でクラブ30周年アンバサダーを務める五百城さんは、この優勝争いの大一番に来場。キックオフ前のレフリーエスコートやハーフタイムのイベントに参加する予定となっている。
五百城さんは2023年から計3回来場し、神戸はいずれも無失点で完勝。ユニフォーム姿で意気込みを語った“勝利の女神”に対し、「負けないと噂の勝利の女神」「神戸に追い風」「ここで来てくれるの本当にデカい」「大型補強」「3連覇フラグきた」「可愛すぎる」「ポニーテールじゃないの新鮮」「どの選手よりもユニフォーム似合ってますよ」「鹿サポですがこれはいいねせざるを得ない」などのコメントが寄せられている。
また、鹿島側では『日向坂46』の松尾桜さんがサポーターとして知られ、8月にテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』に出演して話題となった。「乃木坂46(五百城茉央)vs日向坂46(松尾桜)の戦いだな」「坂道ダービー」「さくらぶりーには申し訳ないが ここはヴィッセルが勝たせてもらうよ」といった声も上がっている。
10/17(金) vs.鹿島にむけて— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) October 8, 2025
五百城茉央さん (@nogizaka46) からメッセージが届きました❤️
五百城さんには鹿島戦の試合前やハーフタイムに、スタジアムを盛り上げていただく予定です
五百城さんとトモニ、熱い応援で勝利を掴みましょう!
イベント情報は⏩️https://t.co/pHQa0lOAsh… pic.twitter.com/62p5mp5vya