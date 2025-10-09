8月下旬、サラリーマンが行きかう東京・新橋に、スーツを着て微動だにしない、大泉洋の姿があった。交差点の前で立ち尽くす大泉の隣を多くの人が歩き去ってい行くが、いったい何があったのか--。

「10月から放送されるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の撮影です」

と明かすのはテレビ局関係者だ。テレ朝が力を入れる秋ドラマだと、関係者は続ける。

「会社をクビになったサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことになるのですが、その条件が“人を愛してはならない”という、SFラブロマンスです。主演に大泉さん、13年ぶりの民放連ドラ出演となる宮崎あおいさん、人気俳優の北村匠海さんらが出演します。

一見、不思議な内容ですが、脚本を、興行収入59億円超えのヒットとなった映画『ラストマイル』の野木亜紀子さんが担当することで、注目を浴びています。野木さんはテレ朝での仕事が初めてとあって、張り切っています。ただ、野木さんがSNSでよくつぶやくので、スタッフは“舌禍”が起きないかヒヤヒヤしているそうです」

さらに、このドラマは異例の作り方をしているという。

「監督をTBSスパークル、共同テレビのスタッフが担当するんです。共同テレビはフジテレビの関連会社なので、テレ朝の目玉ドラマをTBSとフジテレビが作るようなものです。プロデューサーは『おっさんずラブ』で知られるテレ朝のヒットメーカー・貴島彩理さんです。異例の試みがどう出るか、というとこでも注目されています」（同前）

10月5日には、ドラマの公式Xで大泉の「芸能生活30周年」を祝い、撮影現場でケーキとキャリーケースがプレゼントされる動画が公開された。大泉は、驚きながらもうれしさをにじませた様子だった。

“エスパー”でも予想不能のサプライズだったというわけだ。