¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢NBA¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥×¥í¥âÆ°²è¤Ë½Ð±é¡¡¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë±éµ»¤¬ÏÃÂê¡Ä¡Ä¡Ö¼¡¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡È¶¦±é¡ÉË¾¤àÀ¼¤â
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëNBA¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¡×¤È¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¥·ー¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£NBA¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£Ë¹»Ò¤Ë¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¡Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¡×
¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï8Æü¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î¾ÝÄ§¡¡¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥Ñー¥×¥ë&¥´ー¥ë¥É¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ÈÂê¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
1Ê¬¤Û¤É¤Î¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï³«»Ï7ÉÃ¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¡Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±éµ»¤òÈäÏª¡£ÂçÊªÇÐÍ¥¤äÃøÌ¾¿Í¤¬Ã»»þ´Ö¤À¤±¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥«¥á¥ª½Ð±é¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½Ö¡¢Èà¤¬2¤Ä¤á¤Î¥×¥í¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎË¹»Ò¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Þ¥ß¥³¤µ¤ó¤â¡×¤È¡È¶¦±é¡É¤òË¾¤à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¡Ö¥³ー¥Óー¡ª¡×
Æ°²è¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¤Û¤«¡¢½÷Í¥¥Ö¥ì¥ó¥À¡¦¥½¥ó¥°¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤é¤âÅÐ¾ì¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÀöÂõ¤«¤´¤Ë¥·¥åー¥È¤·¡¢¡Ö¥³ー¥Óー¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¶¦Æ±¥ªー¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬¡ÖIT'S SHOWTIME BABY¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Î¥³ー¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¡£5·î¤ËÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î±Ç²è·Ý½Ñ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Éã¿Æ¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤Ë±ÇÁüÀ©ºî¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¬Â¼ÎÝ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£