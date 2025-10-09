万博ステージ、大トリの国は…『Matsuri of The World』詳細発表 15の国・地域がショー【タイテ一覧あり】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）「閉幕イベント」の追加情報が8日、公開された。
新たに『Matsuri of The World』の詳細が発表。会場内の5つのポップアップステージで、各国のダンスショーや伝統音楽の生演奏などが実施される。
■『Matsuri of The World』
日程：2025年10月12日（日）、13日（月・祝）
場所：ポップアップステージ 北、南、東外、東内、西
内容：5つのポップアップステージで各国の音楽や踊りなどを披露！カラフルな衣装や躍動するダンス、伝統音楽の生演奏など、世界中の文化を感じる旅に出かけましょう。世界の文化や熱気を五感でお楽しみください。
観覧方法：予約なし
ラインナップ（暫定）
以下の時間帯には準備・リハーサル等の時間を含んでおり、実際の開始・終了時刻はイベントごとに別途設定。各イベントの詳細は今後、EXPO 2025 Visitorsで随時更新される予定。今後追加・変更等の可能性あり。
10月12日（日）
ポップアップステージ北
11時00分〜13時00分 カザフスタン
13時00分〜15時00分 スロバキア
15時00分〜17時00分 大韓民国
ポップアップステージ 南
17時00分〜19時00分 リベリア
ポップアップステージ 東外
15時00分〜17時00分 サウジアラビア
ポップアップステージ 東内
13時00分〜15時00分 ベトナム
15時00分〜17時00分 アラブ首長国連邦
17時00分〜19時00分 アメリカ合衆国
ポップアップステージ 西
11時00分〜13時00分 イタリア
13時00分〜15時00分 ウズベキスタン
15時00分〜17時00分 インド
10月13日（月・祝）
ポップアップステージ北
11時00分〜13時00分 スロバキア
ポップアップステージ 南
17時00分〜19時00分 リベリア
ポップアップステージ 東内
9時00分〜11時00分 スイス
ポップアップステージ 西
17時00分〜19時00分 オランダ
