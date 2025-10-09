美優（写真はインスタグラム @miyu11_20 より）

写真拡大

　モデル・美優（37）が8日、夫で滝川クリステル（48）の弟／モデル・滝川ロラン（45）のインスタグラムに登場。次男が2歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族4ショットを公開した。

【写真】「イケメン」長男＆次男との家族4ショット　※2枚目

　滝川は「2歳おめでとう　長男の1週間後というハードスケジュールww　雑になってごめんね　アンパンマン楽しかったね」とつづり、次男の誕生日を祝福。美優が長男（4）を膝に抱き、滝川が次男を膝に抱いた仲むつまじい家族4ショットを披露している。

　ほかにも、アンパンマンミュージアムを楽しむ様子や、美優と“そっくりな”笑顔ショットなどちゃめっ気ある写真をアップし、愛らしい家族時間を見せた。

　美優も7日、自身のインスタグラムを更新。「次男２歳の誕生日〜」と誕生日を祝福し、家族で祝う動画を公開している。

　この投稿に「イケメン　いつも愛のお裾分け、ありがとうございます　おめでとうございます」「すごいーーDNA」「やんちゃ坊主になりそう　可愛いさ爆発期ですね」とコメントが寄せられていた。