美優、夫で滝川クリステルの弟・滝川ロランと次男の2歳誕生日を祝福 家族4ショットに反響「イケメン」「すごいーーDNA」
モデル・美優（37）が8日、夫で滝川クリステル（48）の弟／モデル・滝川ロラン（45）のインスタグラムに登場。次男が2歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族4ショットを公開した。
【写真】「イケメン」長男＆次男との家族4ショット ※2枚目
滝川は「2歳おめでとう 長男の1週間後というハードスケジュールww 雑になってごめんね アンパンマン楽しかったね」とつづり、次男の誕生日を祝福。美優が長男（4）を膝に抱き、滝川が次男を膝に抱いた仲むつまじい家族4ショットを披露している。
ほかにも、アンパンマンミュージアムを楽しむ様子や、美優と“そっくりな”笑顔ショットなどちゃめっ気ある写真をアップし、愛らしい家族時間を見せた。
美優も7日、自身のインスタグラムを更新。「次男２歳の誕生日〜」と誕生日を祝福し、家族で祝う動画を公開している。
この投稿に「イケメン いつも愛のお裾分け、ありがとうございます おめでとうございます」「すごいーーDNA」「やんちゃ坊主になりそう 可愛いさ爆発期ですね」とコメントが寄せられていた。
