『ESCAPE』“令嬢”桜田ひより＆“誘拐犯”佐野勇斗の“逃亡劇”スタート 視聴者反響「ケンカップル？」「掛け合いが本当にテンポ良すぎ」
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の第1話が、8日に放送された。
【場面写真】娘（桜田ひより）の誘拐に慌てる…社長の父（北村一輝）
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
日本有数の大企業・八神製薬の社長令嬢･結以はパーティー終了直後、清掃員に扮（ふん）した2人の男に誘拐された。父・慶志のもとに、秘書の藤颯太（田中俊介）から「八神結以を返してほしければきょうの18時までに3億円用意しろ」と身代金の要求が届いたことが知らされる。
誘拐された結以は、犯人グループによって山間の空き家に運ばれ、手錠で拘束されていた。山口健二（結木滉星）は身代金の受け渡し場所に向かって車で出発。目を覚ました結以は「お金が必要なんですか？もし力になれることがあれば」と犯人たちへの説得を試みるが、斎藤丈治（飯田基祐）はその言葉を遮り「金じゃない。あんたの父親を苦しめたいだけだ」と返す。
その頃、空き家の表にはGPSを追跡してきた慶志の秘書で目付け係でもある万代詩乃（ファーストサマーウイカ）とセキュリティーガードたちが到着。結以を救うべく突入を開始する。不意の出来事に慌てる誘拐犯グループ。主犯格の斎藤は大介に結以を連れて逃亡することを指示した直後、持病の心臓の発作が起きて倒れてしまう。
手錠でつながれたまま車に乗り込む結以と大介。誘拐計画は急きょ中止になったが、大介は今さら後戻りできない。そのまま逃亡を開始。東京を離れることにした。
生まれも育ちも正反対、出会うはずのなかった結以と大介だが、結以は“運命共同体”として逃亡をアドバイスした。さらに「ねえ、呼び方決めない？」と提案。コミカルな言い合いを展開し、互いに“林田だからリンダ”“八神だからハチ”とあだ名を決めた。
視聴者からは「リンダカッコよくてハチも可愛い」「リンダとハチの掛け合いが本当にテンポ良すぎ」「ハチとリンダの掛け合いがオモロイ」「ケンカップル？」「ハチとの掛け合いがもっと楽しみ」「会話もストーリーのテンポも良くて面白い！」といった声が寄せられている。
第1話は、個人全体視聴率は2.5%、コア視聴率は1.6%、世帯視聴率は4.7%。
