ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Èôµ÷Î¥110£í¤ÎÂçÈôµåÊü¤Ä¤â¼ºÂ®¤·¤ÆÂç´Ñ½°¤¿¤áÂ©¡ÄÂ¾4µå¾ì¤Ê¤éºô±Û¤¨¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4¤Î0¤ÈÄÀÌÛ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î8Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£1¡½3¤Î7²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢º¸Íã¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¼ºÂ®¤·¡¢´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿5Ëü3682¿Í¤Î´Ñ½°¤«¤é¤Ï¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè1Àï¡¢2Àï¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢ËÜµò¤ÇÂè3Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë¤«¤éÍ£°ì¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿12¾¡¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë¤ò´Þ¤áPS²áµî4»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Ïº¸Èô¡£9ÈÖ¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£»³ËÜ¤¬4²ó¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢4°ÂÂÇ¤Ë¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç3¼ºÅÀ¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1¡½3¤Î5²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤â2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5²ó¤ò½ª¤¨¡¢1¡½3¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤â¥¹¥¢¥ì¥¹¤È¤³¤Î»î¹ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤éÆâ³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÆâÂ¦¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤Æº¸ÍãÊý¸þ¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¼ºÂ®¡£Âç¥ê¡¼¥°Á´30µå¾ìÃæ¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµò¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ò´Þ¤à4µå¾ì¤Ê¤éºô±Û¤¨¤À¤Ã¤¿Èôµ÷Î¥362¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó110.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¤³¤Î»î¹çÎ¾·³ºÇÂ®¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ111¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó179¡¦6¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤ÊÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º9ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÀº¹¤ÎÇöÉ¹¤òÆ§¤à¾¡Íø¤ÇÂçÃ«¤Î°ìÂÇ¤¬À¸¤ó¤À4ÅÀÌÜ¤¬À¸¤¤¿¡£