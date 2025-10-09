浅野忠信の18歳年下妻・中田クルミ、ショーパン姿で美脚スラリ「おしゃれ」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが、10月8日に自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿の美しい脚を披露した。
【写真】浅野忠信の18歳年下妻、美脚際立つショーパン姿
中田は「ここ最近は花粉症で顔が赤く腫れてる＆薄皮が剥け続けて悩ましい日々です なるべくノーメイクで過ごしたい」と近況を綴り、メイク中の自身や愛犬やスイーツの写真とともに自身の近影を投稿。
無造作にまとめた髪にキャップをかぶり、ボーダーのTシャツの上にパーカー、ボトムはブラウンのショートパンツというカジュアルな装いで、長めのソックスをはいた引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「コーディネート真似したい」「脚きれいすぎる」などと反響が寄せられている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
