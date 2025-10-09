¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃ¦Íî¤Î¥æ¥á¥¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤½éÅê¹Æ¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬Å·ºÍ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/09¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬10·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤½éÅê¹Æ¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥á¥¡¢½éÅê¹Æ¤Ç¸«¤»¤¿¿§µ¤¥·¥ç¥Ã¥È
¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡£¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤â¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾×·â¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÃ¦Íî¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¥æ¥á¥¤Ï¡Ö¥æ¥á¥¤Ç¤¹¡¼¡ªµÇ°¤¹¤Ù¤½éÅê¹Æ ´Ú¹ñ¤Ïº£µìÀµ·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢¡¢¡¢¡©¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¿§µ¤°î¤ì¤ëÎ®¤·ÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¥æ¥á¥ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¹¹¿·¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬Å·ºÍ¡×¡Ö½éÅê¹Æ¤À¡¼¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÎ®¤·ÌÜ¤Ç¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¡£¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë¤Î8¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
