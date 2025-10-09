地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦を行った。山本由伸投手が先発登板するも、5回途中6安打3失点、2奪三振で降板した。4回にはカイル・シュワーバーに特大ソロを被弾。山本が一瞬見せた表情がファンの注目を集めている。

1-0の4回先頭。ナ・リーグ本塁打王のシュワーバーが山本の直球を強振。右翼席上部に着弾する、打球速度117.2マイル（約188.6キロ）、飛距離455フィート（約139メートル）の特大ソロを放った。打たれた山本は打球を一瞬見送ると悔しそうに叫び声をあげていた。

NHK総合でも中継されたワンシーン。ネット上の日本のファンからは「山本さん『くそぉぉぉぉぁ！』って叫んではる」「打たれた瞬間の山本由の叫び方が、打たれた感覚で反射的にリアクションしたんだろうなぁ」「アーーーめっちゃ由伸悔しそうだったな…」などの声が上がっていた。

山本はこの回に安打と犠牲フライでさらに2失点。5回無死一、二塁となったところで降板した。



（THE ANSWER編集部）