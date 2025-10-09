第2子出産の石原さとみ、MC復帰「トリセツショー」5ヶ月ぶり出演で「ホームに帰ってきた」
【モデルプレス＝2025/10/09】NHK総合で放送中の「あしたが変わるトリセツショー」（毎週木曜夜7時30分〜）。第2子出産のため、番組を休んでいたMCの石原さとみが、10月16日放送回から復帰する。
【写真】第2子妊娠中の石原さとみ、胸元ざっくりドレス姿
久々の出演となる石原は、復帰初回の収録後「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました」とコメント。「実は昨日の夜、緊張して寝つけなかったんです。でも今回のテーマが『スマホとのつきあい方』で、その中に睡眠に関係することがあったので試してみたら、す〜っと寝られて、ありがとう〜トリセツって思いました！ほかにも私自身がトリセツショーに助けられていることがたくさんあります。お休み中に一番食べた料理が、番組で紹介したトマトやトウモロコシのパスタでした。番組で得た知識が自分の生活を確実に豊かにしていて、実体験としてよかったものをお届けできるというのが、ウソがなくて幸せなお仕事だと思っています」と番組内容が日常で役立っていることを明かし、「これからも末永くよろしくお願いします！」と伝えた。
今回のテーマは「スマホとのつきあい方」。独占入手したノーベル賞候補の睡眠学者が自ら実践する“睡眠の質をあげる”スマホ技を紹介。睡眠のプロが寝床で見ている動画とは？他にも「記憶力や集中力との関係」など気になる情報が満載である。なお、柴田英嗣（アンタッチャブル）、横澤夏子も出演する。（modelpress編集部）
スタジオに入ってきた瞬間、スタッフから歓声があがりました。5か月のお休みを経て、さらに華やかさを増して復活されるとは！さすが、我らがエンターテイナー。「復帰回のテーマはスマホです」とお話すると、「私が休んでいる間にトリセツ変わったね。こういうジャンルも扱うようになったんだ」とお褒め？の言葉をいただきました。変わり種のテーマにもかかわらず、収録がすすむにつれ「テーマの幅が広がって面白くなってきたね！」とまたお褒めの言葉。石原さんってホント人たらしなんです。2児の母となった石原さんの視点やアイデアも活かしながら、「あしたが変わるトリセツショー」を更に進化させていくことを楽しみにしております。こちらこそ、末永くよろしくお願いします！
◆石原さとみ「あしたが変わるトリセツショー」MC復帰
◆10月16日放送回「スマホとのつきあい方」
◆番組制作担当コメント
