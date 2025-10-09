「幻覚剤入りのビール」がインカ帝国以前のペルーにおける支配体制にとって重要だった可能性
有力者同士が集まってお酒を飲む宴会は、古くから部族や国家同士の交流促進や紛争の調停などに役立っており、現代でも同じ会社や部署、取引先の人間と一緒にお酒を酌み交わして仲を深める習慣が続いています。新たに発表された論文で、インカ帝国以前のペルーでは「幻覚剤入りのビール」が支配において重要な役割を果たしていた可能性があると報告されました。
Afterglow: Vilca Beer, Pro-Social Feelings, and Wari Geopolitics in the Ancient Andes | Revista de Arqueología Americana
Psychedelic beer may have helped pre-Inca empire in Peru schmooze elite outsiders and consolidate power | Live Science
https://www.livescience.com/archaeology/psychedelic-beer-may-have-helped-pre-inca-empire-in-peru-schmooze-elite-outsiders-and-consolidate-power
今回の研究は西暦600〜1000年頃にアンデス山脈の中央で繁栄した「ワリ」という文明に焦点を当てたものです。ワリは、ミイラを用いた埋葬や人身御供、金・銀・青銅で作られた精巧な工芸品などの文化で知られています。また、ワリは寺院や上流階級の住まいを備えた都市を建設し、ペルーの大部分に加えてチリやアルゼンチンの一部も支配していたとのこと。
2025年10月6日に、アメリカ大陸の考古学研究を専門とする学術誌のRevista de Arqueología Americanaに掲載された論文では、ワリの支配者層が版図を拡大するために「幻覚剤入りのビール」を利用していた可能性があるという説が提唱されています。
論文の著者でありカナダのロイヤルオンタリオ博物館で学芸員を務めるジャスティン・ジェニングス氏らは、この説の根拠として、ワリの遺跡群において「Anadenanthera colubrina(Vilca、ビルカ)」という、幻覚作用を持つ植物の種子の残骸が発見されたことを挙げています。ビルカはコショウボクという植物から作られたビールの残骸付近でも見つかっており、ビールにビルカが入っていたことが示唆されているとのこと。
ビルカはハイな気分になる力こそあまり強くないものの、余韻が長く続くと研究者らは指摘しています。ビルカと同様の作用を持つ幻覚剤に関する研究では、幻覚剤を摂取した人々は「より大きな開放性と共感性」を示す傾向が明らかになっています。
ワリの集落を訪れた人々はパティオで催された宴会に参加し、数時間にわたってワリの人々と共に幻覚作用のあるビールを飲んだり、料理を食べたり、語らったり、祈りをささげたりしたと考えられています。こうした体験がワリと他地域の人々の間に強い絆を育み、ワリの政治権力の強化に役立ったとのこと。
研究者らは論文で、「年に数回ビルカ入りビールを飲むことの長期的な心理的影響は、新たな認知的規範を形成し、祝宴の参加者により高い開放性と共感性を植え付ける可能性があります」「かつてはよそ者だった、あるいは敵だった人々との間において、友好的で日常的な対面での交流に依存していたワリの政治体制にとって、(ビルカ入りのビールが持つ特徴は)非常に好ましいものだったでしょう」と述べました。
論文の著者らはワリの支配に幻覚剤入りのビールが重要な役割を果たしたと結論付けていますが、今回の研究に関わっていない研究者らはさまざまな反応を示しています。アリゾナ州立大学の人類進化・社会変化学部の学部長を務めるパトリック・ウィリアムズ氏は、今回の仮説は興味深いものであると認めつつも、ビルカが実際にビールに混入されていたとは断言できないと指摘。ウィリアムズ氏は、「飲み物の入ったコップの陶器の細孔からビルカの化学痕跡が発見されれば、ここで提示された前提にもっと納得できるでしょう」と述べています。
また、プレコロンビア考古学研究グループの考古学者であるメアリー・グロワッキ博士は、「初期のアンデス社会のほとんどが、ビルカを含む酩酊(めいてい)作用のある物質を政治的な交渉に使用していました」と述べ、ワリにおけるビルカの使用方法は珍しいものではなかったかもしれないと指摘しました。