米陸軍創立２５０年を記念するパレードに参加する陸軍要員＝６月１４日/Kevin Dietsch/Getty Images

（ＣＮＮ）米共和党のジェン・キガンズ下院議員（バージニア州選出）は８日、政府閉鎖が続けば軍人への来週の給与支払いが危ぶまれる状況になっていることを踏まえ、軍人への給与保証を盛り込んだ法案を可決するよう下院指導部に訴えた。

キガンズ氏はバージニア州の軍人が多く住む地区を代表する。Ｘ（旧ツイッター）で「議長と下院指導部に対し、私の法案を可決するよう求める。 軍人の多くは家族を養いながら給料ぎりぎりの生活を送っている。彼らが自分の稼いだ給料を確実に受け取れるようにするためだ」と表明した。

そのうえで、「ワシントンの機能不全のために軍人の給与が人質にされるべきではない！」と続けた。

連邦議会が政府予算を承認しない場合、軍人は予定されている１０月１５日の給与を受け取れない恐れがある。

ただ、マイク・ジョンソン下院議長はこれに先立ち、下院共和党は政府閉鎖中に米軍へ給与を支払う内容の単独法案を採決することには賛同できないと表明。来週ワシントンに戻ることもないと示唆し、下院は既につなぎ予算案を可決することで必要な対応を行ったとの主張を展開した。

「その投票はすでに行った。これがいわゆる予算継続決議（ＣＲ）だ」としている。