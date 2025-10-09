西野未姫「床で娘が暴れながらもなんとか3品」手料理公開
【モデルプレス＝2025/10/09】元AKB48でタレントの西野未姫が10月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。子育てしながらの手料理を公開した。
【写真】西野未姫、両親を顔出し
西野は「床で娘が暴れながらもなんとか3品できた」とコメントし、出来立ての美味しそうな味噌汁とミートソースとおやきの3品を披露。床には娘が座りこんでいる微笑ましい様子が写っている。
この投稿には「美味しそう」「3品もすごい！」「かわいすぎる」「ママ、がんばってるね」とコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
