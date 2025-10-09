佐野勇斗、クランクアップは全て泣かない 視聴者驚きの理由「気遣いがすごい」「大人な配慮」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】M!LKの佐野勇斗が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。クランクアップで泣かない理由を明かした。
【写真】佐野勇斗、2024年冬出演ドラマのクランクアップ写真
この日は、新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（同局・毎週水曜よる10時〜）とのコラボスペシャルとして、同作で主演を務める佐野と女優の桜田ひよりがゲスト出演。スタジオでは「人付き合いから逃げたい女たち」をテーマにトークを繰り広げた。
ゲスト出演したシンガーソングライターのヒグチアイが、人付き合いが苦手であるがゆえに舞台出演した際に、共演者と仲良くするために努力したと告白。その結果、共演者のことを好きになりすぎて全公演を終えたときに号泣してしまい「舞台はそういうものじゃない」「その瞬間は仲良くやり、次の現場で新たな仲間と仲良くするものだ」と引かれた経験があると、人付き合いで失敗した過去について話した。
司会でお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が「『素敵な仲間だったね』でいいじゃんね」とヒグチに寄り添い、佐野に「どう？」とコメントを求めると、佐野は「いや、素敵です」とヒグチに拍手。直後に「ですが」と切り出し、クランクアップを迎えたドラマの撮影現場でのエピソードを語った。
佐野は、ドラマの公式SNSにクランクアップの日の写真が投稿されることがあるといい「泣いてるところをアップされようもんなら、他の現場の方々は『あれ？うち泣いてないじゃん？』って差ができちゃうじゃないですか。『思い入れがないのかな？』みたいな」と話し「だから全部統一して泣かないようにしています」と作品と周囲へ気を遣って泣かないようにしていると明かした。さらに、上田に「泣いてもいいけど、SNSにアップするのは勘弁してねで終わらないの？」と質問されると「ダメです」「アップしちゃいます」と即答。スタジオからは笑い声が上がり、上田も思わず「そんな信じられないようなやつしかいないの？周りに」とツッコんだ。この佐野の回答には、視聴者からは「気遣いがすごい」「大人な配慮」「即答面白すぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
