¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¡Ö¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¡Ä¡×¤Î°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¥È¥¡×¤È¤«¤±¤¿¡© ½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤«
¡¡£¹Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè£¹²ó¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¸«¹ç¤¤ÏÃ¤¬Å¸³«¤·¤¿¡£
¡¡±ïÀÌ¤Ç¤¢¤ë±«À¶¿å²È¤ÎÅö¼ç¡¦Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÎºÊ¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥È¥¡£Æ±²È¤È¥È¥¤ÏàÌõ¤¢¤êá¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éã»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¿´Ãæ²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¡ÖÌ»¼è¤ê¡×¤Ç¤Ê¤¯²Ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î¸«¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÊÇ·²ð¤é¤ÈÊë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥È¥¤ÏÃÇ¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤¿±«À¶¿åÉ×ºÊ¤ÏºÆÅÙ¤ÎÌ»Ãµ¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£´î¤Ö¥È¥¤ÏÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¤ÐÍÍ¡Á¡×¤È¥¿¥¨¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢Ñ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ª¤¸ÍÍ¡Á¡×¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²Ç¤Ë½Ð¤ëÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¥¿¥¨¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ò²¿¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö¹¬¤»¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥È¥¼«¿È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¡¢»ÊÇ·²ð¤é¤Ë¿Ò¤Í¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¨¤ÈÑ£¤Ø¤Î¥Ï¥°¤Ï°ÕÌ£¿¼¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¡¢±«À¶¿å²È»°ÃË¤Î»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬à²ÈÀ¯ÉØ¤Ï¸«¤¿áÉ÷¤Ë¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»°Ç·¾ç¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¡¢Ñ£¤Î¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥È¥¤é¤Îµï¾ì½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢Ä¹ÃË¤Î»á¾¾¡Ê°ÂÅÄ·¼¿Í¡Ë¤«¤é¡ÖºÂÉßÆ¸¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»×¤¤µÍ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¥È¥¤Î¥Ï¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»°Ç·¾ç¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿»á¾¾¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡Ê±«À¶¿åÉ×ºÊ¤Ï¥È¥¤¬¡Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿»°Ç·¾ç¤Ë¡Ö¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¡×¤È¤³¤Ü¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾¹¾¤ÎÌ¾²È¤ÇÌäÂê¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê±«À¶¿å²È¤Î¡ÖÂçÊÑ¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö»þ¡×¤ò¡Ö¥È¥¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥È¥¤¬¡¢±«À¶¿å²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£»á¾¾¤Î¤Ò¤È¸À¤Ï°ÕÌ£¿¼¤Ê¶Á¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£