羊文学、アルバムリリース記念YouTube Liveタイムテーブル発表
羊文学が、最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』リリースを記念して、アジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞のファイナルとなる日本武道館公演Day2をYouTube Liveにて一部生配信する。同YouTube Liveのタイムテーブルが発表となった。
YouTube Liveｈでは、日本武道館ライブの生配信に先駆けて、最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』の全曲リスニングパーティー、アルバム特典映像の一部公開、Music Video特集も実施される。
なお、アルバムのリスニングパーティーでは、楽曲と合わせてアルバムアートワーク撮影のBTS映像も公開される予定だ。
■羊文学YouTube生配信
開催日：10月10日(日)
配信ページ：https://youtube.com/live/-CWNSyILhF4
※ライブ本編は19:30頃から配信開始
※ライブ配信は、機材トラブルその他やむを得ない事情により、予告なく中断または中止となる場合がございます。予めご了承ください。
▼＜羊文学 YouTube STREAMING LIVE タイムテーブル＞
17:00〜18:30 羊文学 Music Video特集
18:30〜19:30 『D o n’ t L a u g h I t O f f』アルバムリスニングパーティー
19:30頃〜 日本武道館公演生配信
生配信終了後 アルバム特典映像一部公開
〜20:45頃 配信終了
※ライブ配信は機材トラブルその他やむを得ない事情により、予告なく中断または中止となる場合がございます。予めご了承ください。
■5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日(水)発売
予約ページ：https://fcls.lnk.to/HTJ_DLIO
※封入特典として＜羊文学 SPRING TOUR 2026＞チケット抽選申し込み可能なシリアルコード付属
【完全生産限定盤(CD+Blu-ray+Goods)】8,800円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー
※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】6,600円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞
※映像内容は完全生産限定盤の収録映像と異なります
【通常盤(CD)】3,850円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
▼CD収録曲 ※全13曲
01 そのとき
02 いとおしい日々
※ブルボン オリジナルビスケットシリーズTVCM タイアップ楽曲
03 Feel
※TVアニメ『サイレント・ウィッチ沈黙の魔女の隠しごと』OP主題歌
04 doll
05 声
※フジテレビ系月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌
06 春の嵐
07 愛について
08 cure
09 tears
※映画「かくしごと」主題歌
10 ランナー
11 未来地図2025
※TAKANAWAGATEWAYCITY未来体験シアターオリジナル楽曲
12 Burning
※TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌
13 don’t laugh it off anymore
■＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞
09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール
09月18日(木) ソウル・YES24 LIVE HALL
09月20日(土) 上海・VAS est
09月21日(日) 北京・东三LIVE 乐游园
09月23日(火) 広州・MAO Livehouse(中大一号馆)
09月26日(金) 台北・Zepp New Taipei
09月28日(日) バンコク・Voice Space
10月09日(木) 東京・日本武道館
10月10日(金) 東京・日本武道館
▼日本武道館公演詳細
10月09日(木) 日本武道館
open18:00 / start19:00
10月10日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ 後援：J-WAVE
（問）スマッシュ 03-3444-6751
（問）ホットスタッフ 050-5211-6077
チケット：https://linktr.ee/hitsujibungaku_asiatour
■＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞
10月15日(水) FR・Paris @L’Alhambra
http://bit.ly/Hitsujibungaku_Paris25
10月16日(木) NL・Nijmegen @Doornroosje
https://www.doornroosje.nl/event/hitsujibungaku/
10月18日(土) DE・Cologne @Die Kantine
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10月19日(日) DE・Berlin @Columbia Theater
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10月20日(月) PL・Warsaw @Proxima
https://www.livenation.pl/event/hitsujibungaku-warsaw-tickets-edp1609764
10月22日(水) AT・Vienna @Flex
https://www.oeticket.com/event/20463877
10月24日(金) UK・London @O2 Academy Islington
https://gigst.rs/hitsujibungaku
