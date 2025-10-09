■羊文学YouTube生配信

開催日：10月10日(日)

配信ページ：https://youtube.com/live/-CWNSyILhF4

※ライブ本編は19:30頃から配信開始

※ライブ配信は、機材トラブルその他やむを得ない事情により、予告なく中断または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

▼＜羊文学 YouTube STREAMING LIVE タイムテーブル＞

17:00〜18:30 羊文学 Music Video特集

18:30〜19:30 『D o n’ t L a u g h I t O f f』アルバムリスニングパーティー

19:30頃〜 日本武道館公演生配信

生配信終了後 アルバム特典映像一部公開

〜20:45頃 配信終了

