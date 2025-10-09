柏木由紀子77歳、スカートコーデが「キレイ」「素敵」 美スタイル全開
女優の柏木由紀子が、8日までにインスタグラムを更新。スカートコーデを披露すると、ファンから称賛が集まった
【写真】柏木由紀子77歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
今回は「大流行のアーガイル わたし世代は懐かしさもあり つつ 新しい気持ちで挑戦してみました ブラウン×ブルーの配色が気に入り この秋購入したニットベストを スカートでコーディネートしてみました」とつづり、最新コーデを披露。複数公開されている写真には、全身ショットや愛犬のレア君との2ショットも収められている。
ファンからは「キレイ」「秋を感じさせる大人可愛い素敵なコーデ」 「いつも見惚れてしまいます」「色味も秋らしくてしかも可愛いい」などのコメントが集まった。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
