柏木由紀子、近影　※「柏木由紀子」インスタグラム

写真拡大

　女優の柏木由紀子が、8日までにインスタグラムを更新。スカートコーデを披露すると、ファンから称賛が集まった

　SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。

　今回は「大流行のアーガイル　わたし世代は懐かしさもあり　つつ　新しい気持ちで挑戦してみました　ブラウン×ブルーの配色が気に入り　この秋購入したニットベストを　スカートでコーディネートしてみました」とつづり、最新コーデを披露。複数公開されている写真には、全身ショットや愛犬のレア君との2ショットも収められている。

　ファンからは「キレイ」「秋を感じさせる大人可愛い素敵なコーデ」　「いつも見惚れてしまいます」「色味も秋らしくてしかも可愛いい」などのコメントが集まった。

■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。

