工藤静香、手作り料理でファン魅了「尊敬」「最強レシピだ〜」「旨みが凝縮してそう」
歌手の工藤静香が、9日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露し、ファンを魅了した。
【写真】工藤静香、手作り料理でファン魅了「最強レシピだ〜」 完成までの様子も（7枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「干し椎茸！ 戻したつゆは出汁にもなるし、何といっても、椎茸でお新香の素を作るのが大好きです」と干し椎茸を水で戻し、素を作る様子や、それを使い料理する様子を披露。さらに「一度お新香の素を作ってしまえば、塩もみしたきゅうりにかけたり、お肉やサラダ！ かなり重宝します」とつづっている。
ファンからは「尊敬」「しーちゃんレシピ最強だ〜」「干し椎茸で取った出汁、旨みが凝縮してそうです」などの声が多数寄せられた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
