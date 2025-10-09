工藤静香、近影　※「工藤静香」インスタグラム

　歌手の工藤静香が、9日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露し、ファンを魅了した。

　パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「干し椎茸！　戻したつゆは出汁にもなるし、何といっても、椎茸でお新香の素を作るのが大好きです」と干し椎茸を水で戻し、素を作る様子や、それを使い料理する様子を披露。さらに「一度お新香の素を作ってしまえば、塩もみしたきゅうりにかけたり、お肉やサラダ！　かなり重宝します」とつづっている。

　ファンからは「尊敬」「しーちゃんレシピ最強だ〜」「干し椎茸で取った出汁、旨みが凝縮してそうです」などの声が多数寄せられた。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）