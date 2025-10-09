◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が８日（日本時間９日）、地区シリーズ第３戦となる敵地・ドジャース戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、８回にこの日２本目の本塁打を放った。

５点リードの８回１死一塁の第５打席。今季限りでの現役引退を発表している通算２２３勝左腕カーショーの初球、９０・２マイル（約１４５・２キロ）直球を振り抜いた。角度４２度と天高く舞い上がった打球は右翼席の最前列に着弾。８―１の大量リードとなり、ドジャースタジアムは静まり返った。

今シリーズ３戦目にしてようやく快音を響かせた。第２戦までヒットすら出ていなかったが、１本目は１点を追う３回先頭の第２打席だった。ド軍先発の山本由伸投手（２７）から右翼席後方の屋根に直撃する飛距離４５５フィート（約１３９メートル）の特大同点ソロを放った。そして勢いは止まらず、８回にもホームランと完全に息を吹き返した。

レギュラーシーズンは全１６２試合に出場し、チームのナ・リーグ東地区優勝に大きく貢献したシュワバー。最終戦までドジャース・大谷翔平投手（３１）と競った本塁打王争いは、１本差で上回る自己最多５６発で２２年に次いで２度目のキングに輝いた。さらに１３２打点もリーグトップで２冠。打率は２割４分ながら、ＯＰＳはリーグ２位の・９２８をマークした。

カブス時代の１５年に初めてポストシーズン（ＰＳ）に出場してから、「ＰＳ男」でもあるシュワバー。この日の試合が自身通算７２試合目のＰＳ出場で２３発目。通算本塁打では、Ｍ・ラミレス（元レッドソックスなど）の２９本、Ｊ・アルテューベ（アストロズ）の２７本に次いで単独３位の記録となった。３回の一発で並んでいたＢ・ウィリアムズ（元ヤンキース）を一気に抜き去った。

地区シリーズ第１戦では、先発した大谷に２三振を喫するなど４打数無安打に終わり、第２戦でも３打数無安打２三振。この日の試合前の時点で７打数無安打５三振と当たりが出ていなかったが、ようやく目を覚ました。