◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う７回２死走者なしの４打席目は、飛距離３６２フィートの左翼へ大きな当たりだったが左飛に倒れた。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、フィリーズの本拠地など３０球団の本拠地で４球場で柵越えの当たりだった。２点ビハインドだが、佐々木朗希投手（２３）はブルペンで壁当てなどをして準備をスタートさせている。

先発はドジャースが山本由伸投手（２７）で、フィリーズがアーロン・ノラ投手（３２）の両右腕。１回表は、山本が２死でハーパーに四球を与えたが無失点で抑え、ＭＶＰコールが巻き起こる中で大谷が１回裏先頭の１打席目に立ったが、ナックルカーブを捉えきれずに左飛に倒れた。山本は３回まで３６球で無安打無失点で好発進を切った。

３回裏にフィリーズはマウンドに今季先発で１２勝を挙げた左腕・スアレスを起用。すると先頭のエドマンが左翼へ先取点となるソロを放ち、均衡を破った。大谷も続きたかったが、一ゴロに倒れた。

１点リードで迎えた４回に山本は先頭のシュワバーに右翼席後方の屋根に当たる飛距離４５５フィート（約１３９メートル）の特大弾を被弾。追いつかれると一気に崩れ、ハーパーとボームに連打を浴びてさらに１点を失い、無死三塁でマーシュに左犠飛を許してリードを２点に広げられた。５回もストット、ターナーに連打を浴びて降板。４回０／３で６７球を投げ、６安打３失点、２奪三振だった。

２番手のバンダは重盗を決められて無死二、三塁となったが、シュワバー、マーシュから空振り三振を奪うなど、１０球で３つのアウトを奪って追加点を与えない好リリーフを見せた。２点を追う５回１死走者なしの大谷の３打席目は空振り三振を喫した。ドジャースは２点ビハインドの７回から４番手でカーショーを投入した。

大谷は地区シリーズで第１戦で４打席連続三振を喫するなど、第２戦の１打席目まで５打数連続三振。第２戦の３打席目まで８打席連続安打なしと快音が響いていなかったが、７回の４打席目に地区シリーズ初安打が貴重な追加点となる右前適時打となった。本塁打は９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２発を放ってから３戦連続で出ていないが、４戦ぶりのアーチにも期待がかかっている。

レッズとのワイルドカードシリーズを２連勝で突破したドジャースは、敵地での地区シリーズも２連勝発進。投打がかみ合ってポストシーズンは無傷４連勝で、レギュラーシーズンから９連勝と勢いに乗っている。この日の試合に勝つと、地区シリーズ突破と、リーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。