ウェスティンホテル横浜が、ウィスキーとビーフが織りなす「冬のマリアージュディナー」を開催。

ホテル最上階の「アイアン・ベイ」と「コード・バー」にて、アイルランドを横浜で感じるスペシャルメニューが楽しめます！

ウェスティンホテル横浜「冬のマリアージュディナー」

期間：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」に「冬のマリアージュディナー」が登場。

シグネチャーレストラン「アイアン・ベイ」にて、アイリッシュウィスキーとビーフのマリアージュを堪能する特別コースが、期間限定で楽しめます☆

また、「コード・バー」では、アイリッシュウィスキーを使った限定カクテルをラインナップ。

アイルランド政府食糧庁（ボード・ビア）の協賛のもと実現したコラボレーション企画です。

アイルランドは、ウェスティンホテル横浜のエグゼクティブシェフ、サラ・マディガン氏の出身地。

食品の持続可能性や環境保全への意識が高いことで知られている国です！

この理念は、環境配慮型ホテルとしてグリーンキー認証を取得しているウェスティンホテル横浜の価値観とも深く響き合うことから、今回の企画が実現しました☆

23階アイアン・ベイ「アイリッシュウィスキーと薪火グリルのマリアージュ」

提供日時：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）17:30〜21:30

料金：ディナーコース（5品）15,000円（税・サ込）／アイリッシュウィスキー（グラス）1,900〜2,500円（税・サ込）

予約：Web

協賛：アイルランド政府食糧庁（ボード・ビア）

ホテル23階の「アイアン・ベイ」では、アイルランドのクラフト蒸留所「クロナキルティ蒸留所」のウィスキーとビーフのマリアージュを楽しむ特別コースを提供。

アイアン・ベイ自慢の薪焼きが生み出す、力強さと芳ばしい香りが旬の食材の旨みを最大限に引き立てる5品のコースが楽しめます！

メインディッシュは「アイリッシュビーフサーロイン＆国産牛フィレの薪焼き」

赤身が多く柔らかな食感と豊富なオメガ3を誇るアイリッシュビーフと、ジューシーで濃厚な旨みが魅力の国産ビーフを、一皿で食べ比べできます☆

クロナキルティウィスキーを効かせたソースと黒にんにくの和風ソース、2種類の味わいで、薪火ならではの奥深い美味しさを味わえるメニューです。

デザートには、シガーに見立てた「プラリネショコラシガー ブラウンブレッドアイスクリーム」が登場。

料理とのマリアージュを楽しむのは、2018年にアイルランド南部コーク州で創業した家族経営のクラフト蒸留所「クロナキルティ蒸留所」のウィスキー。

大西洋沿岸の潮風を受ける独自の環境で熟成され、地元産の穀物を用いたクラフトスピリッツを生み出しており、大麦は9世代にわたって地元で農業を営む家族が自家栽培しています。

同蒸留所は、環境・地域社会・従業員・経営透明性などを総合的に評価する国際的な認証制度「B Corp認証」を取得した、EUでも数少ない蒸留所です。

コースで提供するウィスキーを一部、紹介します。

クロナキルティ・ポートカスクフィニッシュ

「クロナキルティ・ポートカスクフィニッシュ」は、ポートワイン樽で仕上げられたウイスキー。

甘い果実香とまろやかなスパイスが調和する、上品で深みのある味わいが特徴です。

クロナキルティ・ギャレーヘッド・シングルモルト

「クロナキルティ・ギャレーヘッド・シングルモルト」は、バーボン樽とアグリコールラム樽で4年以上熟成されたシングルモルト。

赤い果実とチョコレートのような香りが広がる、華やかでコクのある味わいに、トロピカルなひねりが加わっています。

23階アイアン・ベイ プレミアムディナーイベント「アイリッシュウィスキーと薪火グリルのマリアージュ 一夜限りの饗宴」

開催日時：2025年11月12日（水）19:00〜21:30（18:30 ドアオープン）

料金（税・サービス料込）：30,000円（１日限定コース6品+ペアリングウィスキー4種）

予約：Web

協賛：アイルランド政府食糧庁（ボード・ビア）

2025年11月12日には、クロナキルティ蒸留所のアンバサダー、フィオナ・フラヴィン氏を招いたプレミアムディナーイベントを開催。

この日限りの特別コースとウィスキーのペアリングが楽しめ、通常コースにさらに1品がプラスされます！

メインディッシュは「アイリッシュビーフサーロイン＆横濱ビーフのフィレ」に変更。

季節が冬へと移ろうこの時期、食欲の秋の締めくくりに、アイリッシュウィスキーとビーフの豊かなマリアージュを堪能できます☆

23階コード・バー「アイリッシュウイスキー カクテル」

提供日時：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）15:00〜24:00(L.O. 23:00)

料金：2,500円（税・サ込）

ホテル23階の「コード・バー」では、アイリッシュウィスキーを使った特別なカクテルを期間限定で提供。

それぞれの土地の郵便コードを冠した、ユニークな3つのカクテルが登場します！

Atlantic P85

アイルランド南部・クロナキリティの郵便コード「Atlantic P85」を冠する一杯。

同地産のウイスキーをベースに、メスカルとスイートベルモットを重ねました。

潮風を思わせる柔らかなモルトに、燻香とコーヒーのほろ苦さが溶け合い、メープルシロップがまろやかにまとめます☆

Harbour P81

クロナキリティに隣接する港町スキベリーンにインスパイアした「Harbour P81」

アマーロ文化とアイルランドの海風を融合し、大西洋と地中海を結ぶ航路を一杯のグラスに表現しました。

ビター＆スイートな味わいを楽しめる1杯です！

Echo P72

「Echo P72」は、港町バンドンから着想を得たカクテル。

クロナキリティに黒カルダモンを移したソーテルヌとカカオビネガーを合わせ、ソーダで仕上げました。

水面に広がる“Echo”のように、軽やかで奥行きのある味わいが楽しめます☆

アイルランドのウイスキーとビーフが織りなす、冬のマリアージュを堪能。

ウェスティンホテル横浜の「冬のマリアージュディナー」は、2025年11月1日〜11月30日まで開催です！

