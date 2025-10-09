DJ KOO、妻＆娘と3ショット “映え”プレートで新曲ランクインをお祝い「最KOOのご家族」「素敵な家族SHOT」
TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が8日、自身のインスタグラムを更新。妻と娘との3ショットで、新曲『最KOO DE DANCE』のランクインを家族に祝ってもらった様子を披露した。
【写真】「素敵な家族SHOT」“映え”プレートでお祝いしたDJ KOO＆妻＆娘の3ショット
テーブルには、色鮮やかなデコレーションが施された“映えプレート”が登場。大きく「パパって最KOO！」と書かれたメッセージプレートは、キャンドルや写真、カラフルなリボンで装飾されており、サプライズ感満載の豪華なお祝いプレートになっている。
DJ KOOは「奥さまと娘が『最KOO DE DANCE』オリコン2位のお祝いでレストランをセッティングしてくれました（感激の2位!! 僕よりも喜んでお祝いしてくれる家族）」とつづり、「映え映えなプレートに『パパって最KOO！』って書いてあるの見て嬉しすぎて涙出ました」と感動を伝えた。
さらに「今年はアナフィラキシーで入院したり、大変なこともあったけど、良い時もそうでない時も家族で支え合って迎えたDJ45周年、この思いを大切に更にこれからも頑張っていきます!!」と家族への思いと、さらなる決意を力強くつづった。
コメント欄には、「素敵な家族SHOT」「映えプレート最KOO！ オリコン2位おめでとうございます」「素敵な奥様と娘様！拝見するだけで幸せになります」「KOOさんファミリー最KOO！」「パパって、最KOO!!家族って、最KOO！」「愛が溢れて、あやかりたーーい」といった祝福と温かいメッセージが相次いでいる。
